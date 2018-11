Shanghai (ots) -



- SKODA nimmt an China International Import Expo 2018 teil und stärkt seine Präsenz in China - SKODA AUTO Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier trifft chinesischen Präsidenten Xi Jinping - Premiere des SKODA KODIAQ GT am tschechischen Stand der CIIE 2018 - KODIAQ GT weiterer Meilenstein der SUV-Kampagne von SKODA in China



SKODA nimmt an der ersten China International Import Exhibition (5. bis 10. November 2018) in Shanghai teil und feiert dort die Weltpremiere des neuen chinesischen Flaggschiffs SKODA KODIAQ GT. Mit ihm setzt SKODA in China seine SUV-Kampagne weiter fort. Zusammen mit tschechischen Delegierten nahm der Vorstandsvorsitzende von SKODA AUTO, Bernhard Maier, am Montag an einem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und dem tschechischen Staatoberhaupt Milos Zeman teil.



"China ist und bleibt ein wichtiger Eckpfeiler der Wachstumsstrategie von SKODA. Zusammen mit unseren Partnern werden wir den bisher umfangreichsten 5-Jahres-Investitionsplan von über 15 Milliarden RMB fortsetzen und unsere Präsenz auf dem chinesischen Markt weiter stärken", sagte SKODA AUTO Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier beim Czech China Business Forum, das am Rande der China International Import Exhibition (CIIE) stattfand. "Die CIIE bietet SKODA eine ausgezeichnete Gelegenheit, unser langfristiges Engagement im weltweit größten Einzelmarkt von SKODA zu unterstreichen. Darüber hinaus freuen wir uns, unser neues Flaggschiff, den SKODA KODIAQ GT, am tschechischen Stand vorstellen zu können", so Maier weiter.



SKODA AUTO ist eines der erfolgreichsten tschechischen Unternehmen in China. Mit dem KODIAQ GT bietet SKODA erstmals im SUV-Segment ein Fahrzeug an, das die Robustheit und Vielseitigkeit eines SUV mit der sportlichen Eleganz und der Dynamik eines Coupés verbindet und damit neue, Lifestyle-orientierte Käuferschichten erschließt. Seine offizielle Premiere in China feiert der neue KODIAQ GT auf der Guangzhou Motorshow (16. bis 25. November 2018).



Dr. Ralf Hanschen, Präsident von SKODA China, sagt: "Der SKODA KODIAQ GT ist ein weiterer Meilenstein unserer SUV-Kampagne in China. Mit der Markteinführung des KODIAQ GT leiten wir auch neue Initiativen ein, um die Bekanntheit der Marke SKODA weiter zu steigern. Wir werden unseren Kunden weiterhin clevere Lösungen für ein besseres Leben bieten."



Während des Staatsbesuchs von Präsident Xi Jinping in der Tschechischen Republik vor zwei Jahren unterzeichneten Volkswagen, SAIC und SKODA AUTO eine Absichtserklärung, die einen 5-Jahres-Investitionsplan von über 15 Milliarden RMB beinhaltete. Damit handelt es sich um das größte Investitionsprogramm in der Geschichte von SKODA in China.



Eine wichtige Säule dieser Initiative ist die SUV-Kampagne von SKODA auf dem chinesischen Markt. Diese Kampagne begann mit der Markteinführung des großen SUV SKODA KODIAQ 2017. Die kompakten SUV-Modelle KAROQ und KAMIQ wurden im ersten Halbjahr 2018 auf dem chinesischen Markt eingeführt. Mehr als 30 Prozent aller in diesem Jahr verkauften Fahrzeuge in China sind SUV. Der SKODA KODIAQ GT wird das neue Topmodell der tschechischen Marke in China. Das erste SKODA SUV-Coupé ist der nächste Meilenstein in der SUV-Kampagne der Marke.



Die gute Beziehung von SKODA zu China hat eine lange Tradition: 1935 wurde der SKODA POPULAR nach China exportiert. Ein Jahr später unterhielt die Marke fünf Handelsvertretungen im Reich der Mitte. 2007 stieg der tschechische Hersteller erneut in den chinesischen Markt ein. Damals startete SKODA die lokale Produktion des OCTAVIA unter dem Dach des Joint Ventures SAIC Volkswagen. Seit 2010 ist das Land der größte Einzelmarkt für SKODA. 2013 wurde das millionste Fahrzeug ausgeliefert. 2017 erzielte das Unternehmen mit 325.000 Fahrzeugen in China zudem einen neuen Auslieferungsrekord - das ist jeder vierte in 2017 weltweit ausgelieferte SKODA. Im Februar 2017, nur zehn Jahre nach dem Markteintritt in China, übergab SKODA das zweimillionste Fahrzeug an einen chinesischen Kunden.



In den ersten neun Monaten dieses Jahres ist die tschechische Marke in China zweistellig gewachsen. Per Ende September 2018 lieferte SKODA 250.200 Fahrzeuge an Kunden in China aus und übertraf damit das Vorjahresergebnis um 17,7 Prozent.



