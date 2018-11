Wien (www.anleihencheck.de) - Bei den Kongresswahlen in den USA konnten die Republikaner zwar ihre Mehrheit im Senat behaupten, doch müssen sie sich beim Rennen um das Abgeordnetenhaus den Demokraten geschlagen geben, so Ingrid Szeiler, CIO der Raiffeisen KAG.Dies werde Trump das Regieren erschweren. Die Aussichten der Demokraten, 2020 ins Weiße Haus zu ziehen, hätten sich durch die Wahl nicht wesentlich verbessert. Für die Finanzmärkte sei der Wahlausgang wenig überraschend gewesen. Die Aktienmärkte in Europa hätten heute tendenziell etwas fester eröffnet. Es sei davon auszugehen, dass die Anleger sehr rasch wieder anderen Ereignissen und Themen ihre Aufmerksamkeit schenken würden - wozu allerdings auch die "unkonventionelle" Politik Trumps gehöre. Etwaige Unsicherheiten über große Überraschungen beim Wahlausgang seien jedenfalls wieder aus dem Markt, was von Anlegern positiv gesehen werde. ...

