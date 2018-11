Mainz (ots) -



Woche 45/18 Donnerstag, 08.11.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



22.25 ZDF.reportage Armes reiches Deutschland Wenn ein Job nicht reicht Deutschland 2016



22.55 ZDF.reportage Treffpunkt Kiosk Wo das Herz des Viertels schlägt Deutschland 2017



23.25 ZDF.reportage Geld oder Gefängnis? Wenn der Gerichtsvollzieher klingelt Deutschland 2018



23.55 ZDF.reportage Ohne Zuhause Wohnungslos in Berlin Deutschland 2018



0.25 ZDFzoom Arbeit auf Zeit Wie der Staat seine Angestellten ausnutzt Deutschland 2018



0.55 heute journal



1.25 Die großen Diktatoren Hitler



2.10 Eva Braun - Die Braut des Bösen Heimliche Geliebte Deutschland 2017



2.55 Eva Braun - Die Braut des Bösen Bis in den Tod Deutschland 2017



3.40 Despoten Mussolini - Ikone des Faschismus Großbritannien 2015



4.25 ZDF-History Franco - Spaniens ewiger Diktator Deutschland 2018



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121