DGH Deutsche Grundwert Holding AG - erhält Zuschlag zum Erwerb von 295 Wohneinheiten DGAP-Ad-hoc: DGH Deutsche Grundwert Holding AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/Ankauf DGH Deutsche Grundwert Holding AG - erhält Zuschlag zum Erwerb von 295 Wohneinheiten 07.11.2018 / 16:12 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Vorstand der DGH Deutsche Grundwert Holding AG gibt bekannt, dass die DGH den Zuschlag zum Erwerb von 295 Wohneinheiten erhalten hat und erreicht damit bereits 2018 ihre Planzahlen im Geschäftsbereich Wohnen Berlin, 07. November 2018 - Der Vorstand der DGH Deutsche Grundwert Holding AG (ISIN: DE000A0B6VN9) hat heute den Zuschlag zum Erwerb von 295 Wohneinheiten von der KEWOG Kommunale Entwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH erhalten. Das Immobilienpaket hat eine Wohnfläche von 19.888 m², auf einer Grundstücksfläche von 57.381 m² an den Standorten Mitterteich und Oberfranken. Der Geschäftsführer der KEWOG Bernd Büsching und der Vorstand der DGH Frank Peinelt und Michael Power haben vereinbart, dass die Beurkundung noch im Jahr 2018 erfolgt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die DGH hat mit ihrer Philosophie von "New Generation Investment" sowohl die kommunalen Träger als auch die politisch Verantwortlichen überzeugt, dass die DGH der hohen Verantwortung der Betreuung des kommunalen Wohnungsbaubestandes nachhaltig, unter Beachtung der sozialen Aspekte sowie im Sinne der Region, ihrer Menschen und der Weiterentwicklung des Immobilienbestandes, Rechnung tragen kann. Der Vorstand Frank Peinelt, Michael Power Investor Relations Kontakt: DGH DEUTSCHE GRUNDWERT HOLDING AG Michael Power Landsberger Allee 366 12681 Berlin Deutschland Telefon +49 (0) 30 52 0044 208 Telefax +49 (0) 30 52 0044 209 E-Mail: m.power@dgh-ag.com Internet: www.dgh-germany.com Vorstand: Frank Peinelt / Michael Power Aufsichtsratsvorsitzender: Udo Blümel Sitz der Gesellschaft: Berlin Amtsgericht: Berlin Charlottenburg HRB 106 666 B 07.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DGH Deutsche Grundwert Holding AG Landsberger Allee 366 12681 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 52 0044 208 Fax: +49 (0) 30 52 0044 209 E-Mail: info@dgh-germany.com Internet: www.dgh-germany.com ISIN: DE000A0B6VN9 WKN: A0B6VN Börsen: Freiverkehr in Hamburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 742529 07.11.2018 CET/CEST ISIN DE000A0B6VN9 AXC0310 2018-11-07/16:13