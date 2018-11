Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Engie nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die ersten neun Monate seien wie erwartet ausgefallen und der Konzern habe seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr bestätigt, schrieb Analyst Emmanuel Turpin in einer Einschätzung am Mittwoch. Auch liefen die Arbeiten an den vorübergehend vom Netz genommenen Atomkraftwerken in Belgien nach Plan./she/bek Datum der Analyse: 07.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0179 2018-11-07/16:13

ISIN: FR0010208488