Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Resultate des Autokonzerns seien etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Positiv werte er, dass die Münchener trotz des zunehmend schwierigen Marktumfelds an ihren langfristigen Profitabilitätszielen festhielten./edh/gl Datum der Analyse: 07.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0189 2018-11-07/16:58

ISIN: DE0005190003