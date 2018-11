Die Commerzbank hat United Internet von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 58 auf 52 Euro gesenkt. Nach dem dreißigprozentigen Kursrückgang bei United Internet und 1&1 Drillisch seit Juni sollten sich Anleger in beiden Telekomtiteln für bessere Zeiten positionieren, schrieb Analystin Heike Pauls in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das dritte Quartal dürfte durchwachsen ausgefallen sein, doch danach sei eine bessere Geschäftsdynamik in Sicht. Langfristig zieht sie die United-Internet-Papiere jenen von 1&1 Drillisch vor./gl/edh Datum der Analyse: 07.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0192 2018-11-07/17:39

ISIN: DE0005089031