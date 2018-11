Zürich (ots) - Europas Bahnindustrie schliesst sich kurz. Die

grössten Zughersteller und Lieferanten auf dem alten Kontinent haben

dazu Ende August den Round Table Rail (RTR) gegründet. Die Initiative

RTR hat das Ziel, bisherige Prozesse für die Entwicklung und

Beschaffung von Schienenfahrzeugen im europäischen Sektor Bahn zu

vereinfachen, sagt ein Sprecher der Deutschen Bahn zur

«Handelszeitung». Dadurch sollen auch Kosten gesenkt, die Effizienz

gesteigert und die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Zuganbieter

erhöht werden.



Derweil gerät Europas Bahnindustrie zunehmend unter Druck durch

den chinesischen Bahngiganten CRRC, der auf dem Weltmarkt Züge

schneller und zu günstigeren Preisen liefert. Europäische Lieferanten

verlieren gegen die Chinesen immer mehr Aufträge. Vor diesem

Hintergrund steht auch die Fusion der Bahnsparten von Alstom und

Siemens, worüber die EU-Kommission bis spätestens 28. Januar 2019

entscheiden muss.



Um die Kräfte der Bahnindustrie in Europa künftig zu bündeln,

haben sich auf Lieferanten- und Herstellerseite Stadler Rail,

Bombardier, Siemens, Alstom und Spaniens CAF und auf Betreiber- und

Abnehmerseite SBB, Deutsche Bahn, Nederlandse Spoorwegen und SNCB in

Belgien zur RTR-Initiative zusammengeschlossen. Aus

wettbewerbsrechtlichen Gründen wirft das heikle Fragen auf.

Markteinschränkende Absprachen unter Lieferanten auf der einen und

zwischen den Eisenbahnverkehrsunternehmen auf der anderen Seite sind

laut EU-Recht verboten. Ebenso zwischen Lieferanten und

Auftraggebern. Ob der RTR gegen kartellrechtliche Bestimmungen der EU

verstösst, «haben wir mehrfach juristisch prüfen lassen», sagt Gorden

Falk, Chairman des RTR und Einkaufsleiter Schienenfahrzeuge der DB,

zur «Handelszeitung».



