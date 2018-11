Zürich (ots) - Das Assetmanagement der Bank Pictet bezieht

Position in der Debatte um den nächsten Verwaltungsratspräsidenten

beim Industrie-Unternehmen Comet. Auf Anfrage der «Handelszeitung»

erklärt Lorenz Reinhard, Leiter Aktien Schweiz bei Pictet Asset

Management: «Wir befürworten alle Bemühungen, die Strategie bei Comet

möglichst rasch den jüngsten Entwicklungen anzupassen und zu

schärfen. Wir würden es begrüssen, wenn Heinz Kundert neuer

Verwaltungsratspräsident werden würde.» Kundert, ehemaliger Chef des

Vakuumventil-Herstellers VAT, war vom Fonds Veraison vorgeschlagen

worden. Sowohl Veraison wie auch Pictet haben ihre Positionen bei

Comet in den letzten Monaten auf 7,3 Prozent und 5 Prozent

Aktienanteil aufgestockt.



Reinhard macht sich zudem stark dafür, den Comet-Verwaltungsrat

mit weiterem Finanz-Know-how zu stärken, um Comet voranzubringen.

Offenbar stünde eine entsprechende Kapazität zur Verfügung: Dominik

de Daniel, ehemaliger Finanzchef von Adecco. Reinhard geht davon aus,

dass de Daniel zusagen würde, wenn man ihn fragen würde.



Der Verwaltungsrat von Comet unter der Führung des scheidenden

Präsidenten Hans Hess sucht seinerseits nach einem Kandidaten für das

Präsidium. Im Dezember soll das Prozedere idealerweise abgeschlossen

sein. «Der Verwaltungsrat nimmt ernst, was uns einzelne Aktionäre

sagen,», sagt Hess. «Aber letztlich treibt der VR das voran, was wir

für die Zukunft des Unternehmens als richtig erachten. Dafür sind wir

gewählt.»



Originaltext: Handelszeitung

