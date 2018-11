Das Ende einer Karriere ist mindestens so kompliziert wie deren Beginn. Inzwischen helfen Arbeitgeber auf dem Weg in den Ruhestand - auch aus Eigeninteresse.

Helmut Weihers blickte auf seine Armbanduhr und erschrak. Kurz vor sieben, schon so spät! Hastig griff er nach seiner Tasse und stürzte den letzten Rest Frühstückskaffee hinunter. Wenn er sich jetzt beeilen würde, könnte er noch pünktlich sein. Doch plötzlich fiel es ihm wieder ein: Er hatte ja heute gar keine Termine, genauso wenig wie an den kommenden Tagen. Oder nächste Woche. Oder nächsten Monat. Das Nichtstun hatte er sich irgendwie leichter vorgestellt.

Jahrzehntelang war das Leben von Helmut Weihers durchgetaktet, zumindest von montags bis freitags. Besprechung folgte auf Besprechung. Mindestens 60 Stunden pro Woche verbrachte er im Büro. Zuletzt war er für knapp 1000 Mitarbeiter verantwortlich. Und jetzt nur noch für sich selbst.

Inzwischen muss Weihers lachen, wenn er an solche Momente zurückdenkt: "Am Anfang fiel es mir schwer, die Geschwindigkeit zu reduzieren." Der 66-Jährige trägt ein blaues, gut sitzendes Hemd, das seine sportliche Figur zur Geltung bringt. Auch heute noch spricht er wie jemand, der ständig in Konferenzen sitzt: schnell, überlegt, auf den Punkt.

Sieben Jahre lang leitete der Rheinländer in Hürth bei Köln die Geschäfte von Infraserv Knapsack, einem Dienstleister für die Planung und den Bau von Produktionsanlagen, der früher einmal zu Hoechst gehörte. Mit Anfang 60 beschloss er, aufzuhören. Freiwillig. Er hat es nicht bereut, dennoch sagt er: "Es gibt immer noch Tage, an denen ich meine Arbeit vermisse."Das Wort Rente mag zunächst verlockend klingen, nach Erlösung und Freiheit, nach Selbstbestimmung und Neuanfang. Endlich kann man tun und lassen, was man will. Endlich gibt es niemanden mehr, der einem Vorschriften macht, Fristen setzt und Aufträge erteilt. Herrlich. Und so zeigt eine Altersstudie der Versicherung Generali, dass 85 Prozent der deutschen Senioren zwischen 65 und 85 überwiegend zufrieden sind.

Gleichzeitig ist vor allem der Start in die Rente für viele Betroffene, vorsichtig formuliert, eine Herausforderung. Das sagt zum Beispiel Hans-Werner Wahl vom Netzwerk Altersforschung der Universität Heidelberg. Die Verrentung zwinge die Menschen nicht nur dazu, ihren Alltag umzugestalten. Oft gehe mit dem Job auch eine sinnstiftende Tätigkeit verloren: "Gerade Erfolgsmenschen definieren sich stark über ihren Beruf", sagt Wahl, "bei ihnen kann der Ruhestand das eigene Selbstbild bedrohen." Einige Arbeitgeber gehen daher mit gutem Beispiel voran und helfen ihren Angestellten auf dem Weg in den Ruhestand - auch aus Eigeninteresse.

Das klassische Muster

Die Organisationspsychologin Teresa Amabile von der Harvard Business School befragte vier Jahre lang rund 120 Amerikaner. Dabei stellte sie fest, dass die psychische Verfassung von Neurentnern einem typischen Muster folgt. Erst zählten viele Angestellte buchstäblich die Tage bis zur Pensionierung und könnten den letzten Arbeitstag kaum erwarten. Die ersten Wochen danach fühlten sich an wie Urlaub.

Dann aber folgte die Ernüchterung. Wer bin ich nun? Und wozu stehe ich morgens auf? Darauf müssten Rentner Antworten finden, sagt Amabile. Und das nehme Zeit in Anspruch: Im Schnitt braucht es zwischen sechs Monaten und zwei Jahren, bis sich Rentner in ihrer neuen Rolle zurechtfinden.

Auch deshalb, weil ...

