Die Turck-Gruppe geht für das Geschäftsjahr 2018 von einem konsolidierten Gruppenumsatz von über 660 Mio. Euro aus. Nach 600 Mio. Euro im Vorjahr entspräche dies einem Wachstum von 10 %. Geschäftsführer Wolf sprach von einem "extrem guten Niveau", auf dem das Unternehmen sich bewege: "Nachdem die Turck-Gruppe bereits 2017 das erfolgreichste Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte verzeichnen konnte, verläuft dieses Geschäftsjahr ebenfalls sehr erfreulich."

Steigender Automatisierungsbedarf

Starkes Wachstum verzeichnete der Automatisierer in allen Vertriebsregionen. In Deutschland stieg der Umsatz um 8 %, in der Region EMEA um 14 %. Als Highlights hob Wolf hier unter anderem die Niederlande und Italien mit je über 20 % hervor. Nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...