Die Ausgangslage bleibt bullisch, solange der USD/CAD über 1,2915/1,2885 handelt, so Commerzbank-Analyst Axel Rudolph in einem täglichen Marktkommentar. Wichtige Zitate Die jüngste Rallye vom Oktobertief bei 1,2783 beförderte den USD/CAD auf ein neues Oktoberhoch bei 1,3169, was unserem zuletzt genannten Kursziel von 1,3175/1,3225 entspricht. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...