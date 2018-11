Die Aktie von Steinhoff ist am Mittwoch erneut gefallen. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Wert in den kommenden Wochen wieder zu einer nachhaltigen Erholungsbewegung ansetzt, sind aus charttechnischer Sicht damit noch geringer geworden. Die Notierungen sind nun auf dem Weg, die Untergrenze von 11 Cent zu testen. Hält diese Marke nicht, würden sogar Gefahr bestehen, auf die 10-Cent-Marke abzurutschen, so die Auffassung von Charttechnikern. Der nächste Kurssturz ist zumindest greifbar, insofern ... (Frank Holbaum)

