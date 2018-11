Tesla hat in Dollar gemessen am Mittwoch noch einmal zugelegt. Nicht viel, aber damit wurde die Aktie deutlich besser bewertet als noch Tage zuvor. Der Kurs ist erneut auf dem Weg zu früheren Zwischenhochs, so die Meinung der Experten. Dabei ist der Titel auch in Europa gemessen am Euro-Kurs in einer guten Verfassung.

Konkret kämpfen die Notierungen derzeit damit, die Hürde von 300 Euro nach oben zu durchkreuzen. Dies war nach vorhergehenden Tests dieser Marke die Hoffnung der Chartanalysten, ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...