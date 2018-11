In der 44. Kalenderwoche wurden im Frischezentrum erstmals die früh reifenden Navelorangen der Sorte Fukumoto aus der Region um Mersin in der Türkei angeboten. Fukumoto - Frischezentrum in Frankfurt. Foto © BLE Die Offerten mit dem Größencode 2 waren in Kartons zu 15 kg mit jeweils 42 Stück gepackt. Ihr Kaliber fiel mit 84- 87 mm sehr...

Den vollständigen Artikel lesen ...