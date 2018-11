In Madagaskar sieht die Litschiproduktionssaison 2018/19 gut aus. Tatsächlich sind fast 82% der 1.488 Fruchtbäume in den südlichen und nördlichen Teilen der Region Tamatave bereits in Produktion. Diese Zahl bleibt weit über der, die in der Vorsaison zur gleichen Zeit verzeichnet wurde (35%). Bildquelle: Shutterstock.com Zudem sind die Wetterbedingungen für die...

Den vollständigen Artikel lesen ...