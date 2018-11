Die Aktie eines des weltweit führenden Anbieters für Medizintechnik hat sich nach einem neuen Allzeithoch von August bis September seitwärts bewegt und danach gab es eine steile Abwärtsbewegung, die aber nach einem Tief am 11. Oktober bei 62,35 Euro an der Unterstützung abprallte und wieder in Bereiche bis 74,00 Euro nach oben ging. Der Ausbruchsversuch über den Widerstand wurde abgefangen und in den letzten Tagen gab es wieder einen kleinen Knick ...

