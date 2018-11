Wie lief denn eigentlich der Oktober-Absatz der US-Tochter von Volkswagen (= "Volkswagen of America" = VWoA)? Dazu hieß es, dass im Oktober 2018 der Absatz bei 29.000 Fahrzeugen lag - was gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat einem Anstieg von 4,6% entsprach. Und von Januar bis Oktober 2018 zusammengenommen waren es demnach 295.228 Fahrzeuge Absatz - was ein Plus von 5,4% gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum bedeutete. Anders als in Europa werden in den USA die spritschluckenden ... (Peter Niedermeyer)

