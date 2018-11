London, Paris und Montreal (ots/PRNewswire) -



Tishman Speyer, einer der weltweit führenden Eigentümer, Entwickler, Betreiber und Fondsmanager erstklassiger Immobilien auf der ganzen Welt, und das Public Sector Pension Investment Board ("PSP Investments"), einer der größten Pensionsinvestment-Verwalter Kanadas, gaben heute den Verkauf des Tour Pacific an die Société Générale Insurance bekannt, wobei der Betrag nicht genannt wurde.



PSP Investments und Tishman Speyer hatten im Jahr 2013 das 53.000-Quadratmeter-Bürogebäude im Geschäftsviertel La Défense in Paris erworben. Nach einem umfassenden Renovierungs- und Sanierungsprogramm, durch das dieses 20 Jahre alte Bürogebäude in ein modernes und effizientes Gebäude umgewandelt worden ist, wurden ca. 50.000 Quadratmeter erfolgreich an 30 Mieter vermietet, darunter CA Technologies, McAfee, Whirlpool, Manhattan Associates, RSA, NTT und Accenture.



Die Mieter des Tour Pacific profitieren von einem modernen Design mit hohem Wiedererkennungswert, von Räumlichkeiten mit direktem Zugang zum Tageslicht und einem Dachgarten, zusätzlich zu den Vorteilen, die zu neuen Einrichtungen - wie Lounge, Konferenzzentrum und Fitnessbereich - hinzukommen. Das Gebäude ist auch an große Verkehrsknotenpunkte angebunden, wodurch es per Bus, Métro, Bahn und Straßenbahn leicht erreichbar ist. Das Gebäude ist nach HQE Exploitation Excellent (hohe Umweltqualität) und Wired Certified Platinum zertifiziert.



"Tishman Speyer ist stolz auf unseren Beitrag zur Umwandlung des Tour Pacific", sagte Philippe Joland, Senior Managing Director, President von Tishman Speyer France SAS. "Unser Ziel war, durch Schaffung eines hochattraktiven Bürogebäudes mit neuen Dienstleistungen und Einrichtungen, die eine besonders gute Arbeitsumgebung für die Endnutzer bieten, Kunden im Segment von 800 bis 3.000 Quadratmeter Bürofläche zu gewinnen. Wir sind auch der Meinung, dass die direkte Objektverwaltung durch die Entwicklung einer einzigartigen Beziehung zu den Mietern zusätzlichen Wert schafft. Tour Pacific hat sich zu einem langfristigen, hochwertigen Immobilienobjekt mit einem Kernprofil entwickelt, wie der Verkauf an die Société Générale Insurance beweist."



"Tour Pacific ist ein Musterbeispiel für die Fähigkeit von PSP, sich mit erstklassigen Partnern zusammenzuarbeiten, um in globalen Kernmärkten taktische Wertsteigerungsstrategien umzusetzen", so Stéphane Jalbert, Managing Director, Real Estate (Europa und Asien-Pazifik) von PSP Investments. "Tour Pacific wurde durch eine umfassende Sanierung modernisiert, um die Anforderungen und Erwartungen der heutigen Mieter zu erfüllen und dabei von dem einzigartigen Design des Gebäudes und dem lebendigen Teilmarkt von La Défense zu profitieren."



Über PSP Investments



Das Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) ist einer der größten Pensionsinvestitionsverwalter Kanadas. Zum 31. März 2018 belief sich sein Nettovermögen auf 153 Mrd. CAD. PSP Investments verwaltet ein diversifiziertes, globales Portfolio aus Investitionen in öffentliche Finanzmärkte, Private Equity, Immobilien, Infrastruktur, natürliche Ressourcen und Privatschulden. PSP Investments wurde 1999 gegründet und verwaltet Nettobeiträge für die Pensionsfonds des Federal Public Service, der Canadian Forces, der Royal Canadian Mounted Police und der Reserve Force. PSP Investments mit Sitz in Ottawa hat sein Hauptbüro in Montréal und Büros in New York und London. Für weitere Informationen besuchen Sie bitteinvestpsp.com (http://www.investpsp.com/) oder folgen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/investpsp?lang=en) oder Linkedin (https://www.linkedin.com/company/psp-investments/).



Über Tishman Speyer (tishmanspeyer.com (http://tishmanspeyer.com/))



Tishman Speyer ist ein führender Eigentümer, Entwickler, Betreiber und Fondsmanager erstklassiger Immobilien auf der ganzen Welt. Gegründet im Jahr 1978 ist Tishman Speyer in den USA, in Europa, Lateinamerika und Asien aktiv, baut und verwaltet erstklassige Büro-, Wohn- und Einzelhandelsflächen in 28 zentralen globalen Märkten für branchenführende Mieter. Das Unternehmen ist Erwerber, Entwickler und Betreiber eines Portfolios von mehr als 15,5 Millionen Quadratmetern Fläche in einem Gesamtwert von rund 88 Mrd. USD, verteilt auf 406 Objekte. Zu den besonders herausragenden Objekten gehören das Rockefeller Center in New York City, der Torre Norte in São Paulo, The Springs in Shanghai, das Lumière in Paris und der OpernTurm in Frankfurt. Tishman Speyer hat derzeit Projekte in unterschiedlichen Entwicklungsstadien in Boston, Brasília, Frankfurt, Gurgaon, Hyderabad, Los Angeles, New York City, Paris, Rio de Janeiro, San Francisco, São Paulo, Shanghai, Shenzhen und Washington, D.C. Das Unternehmen betreibt außerdem Portfolios prominenter Büroimmobilien in Berlin, Chicago und London.



Über die Société Générale Insurance



Die Société Générale Insurance ist das Herzstück der Entwicklungsstrategie der Groupe Société Générale, in Synergie mit all seinen Privatkunden- und Privatbank-Vertriebsnetzwerken in Frankreich und im Ausland. Die Société Générale Insurance verfolgt außerdem die Erweiterung seines Vertriebsmodells durch die Entwicklung externer Partnerschaften. Vertreten in Frankreich mit Sogecap, Antarius, Sogessur und Oradea Vie und in zehn Ländern im Ausland bietet die Société Générale Insurance eine umfassende Palette von Produkten und Dienstleistungen für die Bedürfnisse von Privatkunden, Geschäftskunden und Unternehmenskunden in den Bereichen Lebensversicherung, Altersversorgung und persönliche Absicherung. Basierend auf dem Know-how der 2.600 Mitarbeiter konnte die Société Générale Insurance für das Jahr 2017 einen Umsatz von 11,8 Mrd. Euro ausweisen. Das Unternehmen verwaltet 114 Mrd. Euro an Außenständen und 22 Millionen Verträge. Sogecap wird von Standard & Poor's mit A- geratet. Für weitere Informationen können Sie uns auf Twitter @SG_Assurance folgen oder unsere Website http://www.assurances.societegenerale.com besuchen.



OTS: PSP Investments newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129531 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129531.rss2



Pressekontakt: PSP Investments Verena Garofalo +1-514-218-3795 media@investpsp.com Tishman Speyer Caroline Simon +33-1-53-70-74-65 Caroline.simon@image7.fr