Die deutsche Chemieindustrie ist in glänzender Verfassung. Für 2018 rechnete der Chemieverband VCI mit einem Zuwachs der deutschen Chemieproduktion um 3,5 %. Mit Preissteigerungen von voraussichtlich 1,5 % wird der Umsatz der Branche in diesem Jahr um 4,5 % auf 204 Mrd. Euro klettern. Und weil die Auslastung der Produktionsanlagen hoch ist - sie lag zwischen April und Juni bei 84,5 % - sind Investitionen in Neuanlagen und Erweiterungen das Gebot der Stunde.

Eines der Highlights setzte beispielsweise der Spezialchemie-Konzern Evonik. Das Unternehmen kündigte im März an, am Standort Marl für 400 Mio. Euro einen neuen Anlagenkomplex zur Herstellung des 3D-Druck-Rohstoffs Polyamid 12 bauen zu wollen. Zuletzt machte auch der Gasekonzern Linde mit der Ankündigung von sich reden, seinen sowieso schon größten Komplex zur Gaseerzeugung am Standort Leuna ausbauen zu wollen: Dort will das Unternehmen die Produktionskapazität für flüssigen Wasserstoff mit einer neuen Anlage verdoppeln.

USA sind Hotspot für deutsche Chemieinvestitionen

Auch im Ausland sind ...

