Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Chinas Exporte zeigten sich im Oktober trotz des Handelskonfliktes mit den USA entgegen den Erwartungen weiterhin robust. Die Gesamtexporte stiegen im Jahresvergleich um 15,6 Prozent und damit stärker als im September mit 14,5 Prozent. Ökonomen hatten ein Wachstum der Exporte von 11 Prozent prognostiziert. Die Importe zogen im Oktober im Jahresvergleich um 21,4 Prozent an und legten damit ebenfalls stärker zu als im Vormonat mit 14,3 Prozent. Hier hatten die Volkswirte im Konsens mit einem Wachstum von 13 Prozent gerechnet. Chinas Handelsüberschuss stieg von 31,7 Milliarden US-Dollar im September auf 34,0 Milliarden Dollar. Ökonomen hatten allerdings einen höheren Überschuss von 37,3 Milliarden Dollar erwartet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

CONTINENTAL

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q18 ggVj Zahl 3Q17 Umsatz 10.821 +1% 15 10.693 EBITDA 1.278 -19% 11 1.582 EBIT 715 -31% 12 1.038 EBIT bereinigt 745 -32% 15 1.090 Ergebnis nach Steuern/Dritten 475 -35% 14 729 Ergebnis je Aktie unverwässert 2,43 -33% 13 3,64

DÜRR

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG 3. QUARTAL 3Q18 ggVj 3Q17 Auftragseingang 899 +9% 828 Umsatz 933 +1% 927 EBIT 56 -18% 68 Ergebnis nach Steuern 35 -28% 48 Ergebnis je Aktie 0,50 -24% 0,66

HANNOVER RÜCK

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q18 ggVj Zahl 3Q17 Bruttoprämien 4.767 +6% 7 4.486 Kapitalanlageergebnis 370 -39% 6 603 EBIT 153 -- 7 6,9 Ergebnis nach Steuern/Dritten 75 +437% 7 14 Ergebnis je Aktie 0,62 +464% 8 0,11 Combined Ratio* 95,9 -- 3 118,3

RHEINMETALL

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q18 ggVj Zahl 3Q17 Umsatz 1.415 +4% 10 1.366 Umsatz Automotive 701 +3% 10 684 Umsatz Defence 714 +5% 10 682 EBIT 127 +70% 9 75 EBIT Automotive 58 +65% 10 35 EBIT Defence 43 -6% 10 46 Ergebnis nach Steuern/Dritten 76 +110% 8 36 Ergebnis je Aktie 1,70 +105% 9 0,83

COMPUGROUP MEDICAL

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q18 ggVj Zahl 3Q17 Umsatz 165 +20% 2 138 EBITDA 40 +43% 2 28 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- -- 4,1 Ergebnis je Aktie 0,35 +338% 2 0,08

Weitere Termine:

07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Edag Engineering Group AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Schaltbau Holding AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 2Q

07:30 LU/SAF-Holland SA, Ergebnis 3Q

07:35 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 3Q

07:45 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 9 Monate

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 3Q

08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H

08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 3Q

08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 9 Monate

09:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 4Q

Außerdem im Tagesverlauf:

- DE/Govecs AG, Ende der Zeichnungsfrist

(Bekanntgabe Ausgabepreis)

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Handels- und Leistungsbilanz September Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +18,3 Mrd Euro zuvor: +18,3 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +21,4 Mrd Euro zuvor: +15,3 Mrd Euro - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 210.000 zuvor: 214.000 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 2,00% bis 2,25% zuvor: 2,00% bis 2,25%

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2021 Auktion 0,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2023 Auktion 4,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2037 Auktion 3,34-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2066 im Gesamtvolumen von 3,5 bis 4,5 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 8 bis 9 Mrd EUR, davon: 0,25-prozentige Anleihen mit Laufzeit November 2026 0,75-prozentige Anleihen mit Laufzeit November 2028 2,50-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2030 4,50-prozentige Anleihen mit Laufzeit April 2041 11:00 IE/Auktion 3,90-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2023 Auktion 0,90-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 im Gesamtvolumen von 750 Mio EUR 11:00 SE/Auktion inflationsindexierter 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Dezember 2027 im Volumen von 500 Mio SEK 11:30 HU/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2021 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 im Volumen von 15 Mrd HUF

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.813,50 -0,10 Nikkei-225 22.486,92 1,82 Schanghai-Composite 2.638,49 -0,11 INDEX zuletzt +/- % DAX 11.579,10 0,83 DAX-Future 11.649,00 1,01 XDAX 11.656,37 1,01 MDAX 24.421,25 0,90 TecDAX 2.687,24 1,16 EuroStoxx50 3.246,16 1,21 Stoxx50 2.974,48 1,07 Dow-Jones 26.180,30 2,13 S&P-500-Index 2.813,89 2,12 Nasdaq-Comp. 7.570,75 2,64 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,31% -36

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,59 -0,59 0,02 Deutschland 10 J. 0,45 0,45 0,02 USA 2 Jahre 2,96 2,95 1,07 USA 10 Jahre 3,23 3,24 0,82 Japan 2 Jahre -0,14 -0,13 0,00 Japan 10 Jahre 0,12 0,12 0,07

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer Fortsetzung der Erholungsrally an den Börsen rechnen Händler. "Nachdem sich die US-Börsen gestern so einheitlich auf eine positive Interpretation der US-Zwischenwahl geeinigt haben, steht dem Weg nach oben nichts entgegen", sagt ein Händler. Denn schließlich gebe es nur noch fünf normale Handelswochen bis Weihnachten, der Rest sei dann Abwicklunggeschäften zum Jahresende und dem Großen Verfalltag gewidmet. "Wenn man eine Jahresendrally starten will, muss man jetzt beginnen", so der Händler. Das US-Wahlergebnis werde so gewertet, dass Trump seine extrem wirtschaftsfreundliche Handlungsfähigkeit behalte. Zudem könnte nun die Karte der großen Infrastrukturmaßnahmen gespielt werden, die zuletzt wegen des Handelskonflikts mit China nicht mehr auf der Agenda stand. Stützen dürften auch die überraschend positiven Handelsdaten aus China.

Rückblick: Fester - Mit Aufschlägen sind die Börsenplätze nach den US-Zwischenwahlen aus dem Handel gegangen. US-Präsident Donald Trump hat wie erwartet die Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren, ein deutlicher Sieg der Demokraten ist aber ausgeblieben. Zudem behielten die Republikaner die Senatsmehrheit. Analysten werteten das Wahlergebnis überwiegend positiv. Dazu stützten den DAX überraschend starke Daten zur deutschen Industrieproduktion im September. In London brach die Aktie des Modehauses Michael Kors um 12 Prozent ein. In den europäischen Geschäften läuft es nicht rund. Hugo Boss konnten dagegen um 1 Prozent steigen, LVMH legten in Paris um 1,2 Prozent zu.

DAX/MDAX/TECDAX

