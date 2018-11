Die Blockchain-Technologie ist trotz der Talfahrt am Krypto-Markt ein zentrales Zukunftsthema bei Unternehmen und Ländern. In erster Linie setzen Banken und Zahlungsdienstleister zunehmend auf die innovative Technologie. Daneben bieten FinTechs und etablierte Konzerne vermehrt Blockchain-Lösungen. In der Finanzbranche lassen sich drei Trends für Blockchain-Anwendungen ausmachen: 1. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...