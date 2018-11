Allergy Therapeutics gibt Veränderungen im Board of Directors bekannt DGAP-News: Allergy Therapeutics plc / Schlagwort(e): Personalie Allergy Therapeutics gibt Veränderungen im Board of Directors bekannt 08.11.2018 / 08:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Allergy Therapeutics gibt Veränderungen im Board of Directors bekannt Worthing, UK, 08. November 2018 - Allergy Therapeutics plc (AIM: AGY), ein Spezialpharmaunternehmen mit Fokus auf Allergieimpfstoffe, gibt bekannt, dass Scott Leinenweber als "Non-Executive Director" in das "Board of Directors" des Unternehmens berufen wird. Herr Leinenweber wurde von Abbott Laboratories Inc. ("Abbott", NYSE: ABT) als Ersatz für Jeff Barton vorgeschlagen, der als Mitglied des Gremiums zurücktritt. Die Änderungen sind nach Geschäftsschluss am 07. November 2018 in Kraft getreten. Scott Leinenweber ist derzeit Vice President für Investor Relations und Licensing & Acquisitions bei Abbott. In dieser Position fungierte er als Hauptansprechpartner für Investoren und verantwortet die M&A-Aktivitäten von Abbott in den Geschäftsbereichen Medical Devices, Diagnostics, Pharmaceuticals und Nutritionals. Er begann seine berufliche Laufbahn bei Abbott im Jahr 1997 als Finanzanalyst, bevor er verschiedene Funktionen im Produktmanagement, Vertrieb und Marketing in verschiedenen Geschäftsbereichen der Abbott-Gruppe übernahm. Herr Leinenweber hat einen Abschluss in Finanzwesen von der University of Wisconsin-Oshkosh sowie einen Master of Business Administration von der Marquette University, Graduate School of Business. Peter Jensen, Chairman von Allergie Therapeutics, kommentierte: "Wir freuen uns, Scott im Board willkommen zu heißen. Seine weitreichenden Erfahrungen in den Bereichen Investor Relations und Marketing, insbesondere in den USA, werden für Allergy Therapeutics bei der weiteren Umsetzung unserer globalen Strategie von unschätzbarem Wert sein. An dieser Stelle möchten wir auch Jeff für seine Unterstützung und seinen seit Februar 2017 geleisteten Beitrag zum Unternehmen danken." Scott Michael Leinenweber, 47 Jahre alt, ist derzeit bzw. war in den vergangenen fünf Jahren bei den folgenden Unternehmen als Director oder Partner tätig: Aktuelle Mandate und Partnerschaften: Abbott Healthcare Private Limited (eine indische Tochtergesellschaft von Abbott Laboratories) Ehemalige Mandate und Partnerschaften in den letzten fünf Jahren: Keine Es gibt keine weiteren Angaben, die gemäß Regel 17 Paragraph (g) des Plan 2 (Schedule Two) der AIM-Regeln für Unternehmen veröffentlicht werden müssen. Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass die einzig offizielle Pressemitteilung die vom Unternehmen in englischer Sprache veröffentlichte Meldung ist. Die obige Zusammenfassung und Übersetzung dient lediglich der vereinfachten Informationsbereitstellung. - ENDE - Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Allergy Therapeutics +44 (0) 1903 845 820 Manuel Llobet, Chief Executive Officer Nick Wykeman, Chief Financial Director Bencard Allergie GmbH/MC Services AG +49-211-529252-22 Anne Hennecke anne.hennecke@mc-services.eu Über Allergy Therapeutics Allergy Therapeutics ist ein international agierendes Biotechnologieunternehmen, das auf die Behandlung und Diagnose allergischer Erkrankungen spezialisiert ist, mit bereits vermarkteten Produkten. Dazu gehören Immuntherapien zur kausalen Behandlung von Allergien. Die Gesellschaft verkauft eigene Produkte und Produkte ihrer Tochterfirmen in über 20 Ländern. Die breite Entwicklungspipeline des Unternehmens umfasst Allergen-spezifische Impfstoffe (Allergieimpfstoffe) zur Behandlung von Gräser-, Baum- und Hausstaubmilbenallergien, die sich derzeit in der klinischen Phase befinden, sowie einen Impfstoff zur Behandlung von Erdnussallergien in der präklinischen Entwicklung. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen auch Adjuvans-Systeme, die zur Verbesserung von Impfstoffen in anderen klinischen Bereichen jenseits des Allergie-Kerngeschäfts führen sollen. Allergy Therapeutics wurde als Spin-off von Smith Kline Beecham im Jahr 1999 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Worthing, Großbritannien, wo das Unternehmen auf mehr als 11.000m2 mit hochmodernen MHRA-zertifizierten Produktionsanlagen und Laboratorien vertreten ist. Die Gesellschaft beschäftigt etwa 500 Mitarbeiter, notiert an der Londoner Wertpapierbörse (AIM: AGY) und hat während der letzten 18 Jahre, seit dem Spin-off von GSK, eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 10% aufrechterhalten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.allergytherapeutics.com.