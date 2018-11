FRANKFURT (Dow Jones)--Continental hat im dritten Quartal trotz etwas höherer Erlöse einen Gewinneinbruch verzeichnet und einen trüben Ausblick auf die kommenden Monate gegeben. Nach zwei Warnungen im laufenden Jahr setzt der Autozulieferer ein Fragezeichen hinter das reduzierte Umsatzziel im Gesamtjahr. Sollte sich der negative Trend bei der weltweiten Fahrzeugproduktion im Schlussquartal fortsetzen, sei das Erreichen eines Umsatzes von rund 44,5 Milliarden Euro nach Wechselkurseffekten im Gesamtjahr nicht sicher. Die bereinigte EBIT-Marge sieht der DAX-Konzern weiter bei über 9 Prozent.

Noch sieht der Konzern aber die Ziele in Reichweite. "Trotz des deutlich eingetrübten Marktumfeldes konnten wir unsere zuletzt geänderten Ziele beibehalten", wird Conti-Chef Elmar Degenhart in der Mitteilung zitiert. Insbesondere in Europa und in China sei die Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen im dritten Quartal deutlich zurückgegangen. Der Umsatz stieg in den drei Monaten um 0,9 Prozent auf 10,79 Milliarden Euro. Das EBIT brach indes um 18 Prozent auf 852 Millionen Euro ein, bereinigt liegt der Rückgang bei 30 Prozent auf 772 Millionen Euro.

"Das bereinigte EBIT des dritten Quartals liegt ein wenig über unserer Prognose von Ende August", so Finanzvorstand Wolfgang Schäfer. Grund hierfür sei, dass nicht alle Aufwände für Rückstellungen und Gewährleistungsfälle, die im August angekündigt wurden, bereits im dritten Quartal angefallen seien.

