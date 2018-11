Evonik stärkt sein Spezialchemie-Geschäft mit einer Übernahme in den USA. Der US-Hersteller von Wasserstoffperoxid, Peroxychem, soll für 625 Millionen US-Dollar (548 Mio Euro) gekauft werden, wie der MDax -Konzern am Donnerstag in Essen mitteilte. Konzernchef Christian Kullmann treibt damit die geplante stärkere Ausrichtung auf die profitablere Spezialchemie voran. "Wir erhalten ein attraktives Geschäft, das sich durch überdurchschnittliches Wachstum, niedrige Kapitalintensität und geringe zyklische Schwankungen auszeichnet", sagte er.

Peroxychem erwartet den Angaben zufolge 2018 einen Umsatz von rund 300 Millionen Dollar und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von etwa 60 Millionen Dollar. Das entspricht einer Marge von 20 Prozent. Evonik selbst hatte im dritten Quartal eine bereinigte Ebitda-Marge von 18,2 Prozent erreicht. Die soll im Zuge der Ausrichtung auf die Spezialchemie mittelfristig steigen.

Evonik bietet im Geschäftsbereich Active Oxygens den Kunden bereits selbst Lösungen rund um Wasserstoffperoxid an, allerdings eher Standardanwendungen. Mit Peroxychem kommen nun mehr Spezialitäten rund um das Desinfektions- und Bleichmittel hinzu, das Chlor ersetzen kann. Anwendungsgebiete sind etwa die Reinigung von Halbleiterfabriken, der Bereich rund um die Fleischverarbeitung und die Abwasserbehandlung.

Der Abschluss der Transaktion ist Mitte 2019 geplant, wenn die Behörden zustimmen. Ab 2020 soll Peroxychem dann einen positiven Beitrag zum bereinigten Gewinn je Aktie sowie zum freien Mittelzufluss (FCF) leisten./mis/stk/she/jha/

ISIN DE000EVNK013

AXC0133 2018-11-08/09:03