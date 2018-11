Elektronische Baugruppen werden typischerweise im Fertigungsnutzen aufgebaut. Dies ermöglicht eine effektive und kostengünstige Herstellung durch automatisiertes Handling. Eine kostengünstige Produktion erfordert hierbei die maximale Ausnutzung der Leiterplattenfläche, was oftmals eine randnahe Platzierung von Bauelementen zur Folge hat. Nahezu am Ende des Produktionsprozesses wird der Baugruppennutzen vereinzelt. Umso wichtiger ist es hierbei, durch geeignete, schonende Trennprozesse die erreichte Wertschöpfung in den Einzelbaugruppen zu erhalten. Die Erwartung an die Nutzentrennung ist demzufolge, dass das Ergebnis der Vereinzelung unter Schonung hochempfindlicher Bauteile perfekt ist und keine Nacharbeit erfordert. Es soll ein staubfreies und stressarmes Verfahren zum Einsatz kommen, das schnell und zuverlässig arbeitet. Dazu muss es einfach zu bedienen sein und einen geringen Investitions- und Wartungsaufwand erfordern.

Probleme tauchen auf, wenn der Nutzen nicht den Erfordernissen entspricht. Der Preisdruck in der Elektronikfertigung erfordert die möglichst vollständige Ausnutzung des Fertigungspanels, sodass die Einzelleiterplatten effizient auf einem Fertigungsnutzen in einer Matrix angeordnet werden. In der Konstruktion des Nutzens können Schwachpunkte enthalten sein. Insbesondere die Anordnung und Ausführung der Haltestege kann zu Schwierigkeiten beim Trennen führen. Die Positionierung steht möglicherweise im Konflikt mit der Bauteilplatzierung oder dem Leiterbild. Der Nutzen wird instabil durch zu tief ausgelegte Ritzungen oder zu wenige Haltestege oder die Leiterplatte ist zu dünn für die gewählte Nutzengröße. Bauelemente, die über die Leiterplattenkante hinausragen, liegen außerhalb des Konturbereichs oder das Leiterbild verläuft zu dicht an der Kontur und wird somit beim Trennvorgang beschädigt. Zu groß dimensionierte Stege oder eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...