Die Commerzbank-Aktie hat in den vergangenen 6 Monaten rund 23% an Wert verloren und ist am 26. Oktober 2018 auf ein neues 12-Monats-Tief gefallen. Wie heute bekannt wurde, profitiert die Commerzbank weiter vom Ausbau des Geschäfts in Deutschland und vom Konzernumbau. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis zog unter anderem dank einer höheren Kundenzahl an: Das...

Den vollständigen Artikel lesen ...