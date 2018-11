Hsinchu, Taiwan (ots/PRNewswire) - Richtek, das weltweit führende Unternehmen in der Entwicklung analoger integrierter Schaltkreise, hat seine innovativen Strommanagement-Lösungen auf Automobilanwendungen ausgeweitet. Richtek hat das Gerät "RTQ7880" eingeführt - das weltweit erste integrierte IC-Gerät, das eine USB-Typ-C-Stromversorgung und einen Abwärts-Aufwärts-Regler kombiniert. Das Gerät stellt damit eine echte Ein-Chip-Lösung für die neue Generation von 100-Watt- (20 V / 5 A) Hochleistungs-Automobil-Ladegeräten dar. Das nach dem Standard "AEC-Q100 Grade-2" qualifizierte RTQ7880 kann die Anforderungen aktueller wie künftiger Automobil-Ladegeräte erfüllen.



Als Mitglied des "USB Implementers Forum" hat Richtek das RTQ7880 mit hoher Flexibilität ausgestattet. Die integrierte ARM-MCU und der vollständig programmierbare PWM-Block ermöglichen eine besondere AnyPower-Funktionalität, welche die neuesten Anforderungen bezüglich USB PD 3.0 mit programmierbarer Stromversorgung erfüllt. Darüber hinaus besitzt das RTQ7880 umfassende Schutzfunktionen - allesamt Hardware-kontrolliert, sodass das System dem Anspruch PDSafe tatsächlich gerecht wird. Für Ladesysteme, die Nicht-USB-C-Legacy-Geräte unterstützen müssen, enthält das RTQ7880 USB-Datenleitungs-Fühlschaltungen zur Erkennung der Modus-Systeme BC1.2, QC2.0 und QC3.0 sowie Apple. Die MTP-Speicher-Firmware des RTQ7880 kann über den USB-Anschluss aktualisiert werden.



Um Spannungsabfällen bei der Stromübertragung über größere Entfernungen zu Ladegeräten hinten sitzender Insassen entgegenzuwirken, besitzt das RTQ7880 eine neunstufige programmierbare Funktion zur Kompensation dieses Abfallens im Kabel, die die Ausgangsspannung basierend auf dem Ladestrom anpasst. Der Wert der Spannungskompensation lässt sich auf verschiedene Kabellängen anpassen. Das Ergebnis: eine Ladespannung bis zum Ende des Ladekabels mit einer Abweichung von weniger als +/- 50 mV in Relation zum Ladestrom. Das RTQ7880 besitzt zudem zehn GPIO-Pins, die für verschiedene Funktionen genutzt werden können: LED-Anzeigen, Firmware-Options-Einstellungen oder die Kommunikation mit anderen Geräten.



Richtek bietet darüber hinaus Strommanagement-Lösungen für Automobil-Ladegeräte der USB-Typen C und A an. Die Produktreihe "RTQ2115/6" ist die nach Standard "AEC-Q100 Grade 1" qualifizierte Lösung, die einen Ladeanschluss-Regler und einen Abwärtswandler kombiniert und damit mehrere USB-Protokolle unterstützt.



Richtek hat über die vergangenen fünf Jahre ein starkes Portfolio an Automobilprodukten entwickelt. Diese decken verschiedene Bereiche wie z. B. Infotainment, Telematik und ADAS ab. Alle Richtek-Automobilprodukte sind nach Standard "AEC-Q100"-qualifiziert, zeichnen sich durch hohe Leistung und Zuverlässigkeit aus und werden von erstrangigen weltweit ansässigen Automobilzulieferern mit Erfolg eingesetzt. In enger Kooperation mit Automobilherstellern entwickelt Richtek weitere neue Produkte. Zusammen gestalten sie so die Zukunft der Automobilindustrie.



Erfahren Sie mehr über die Automobilprodukte von Richtek: https://www.richtek.com/Applications/Automotive



Um weitere Produktdetails zu erfahren, kontaktieren Sie uns bitte unter automotive@richtek.com.



