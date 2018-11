Der Industriekonzern Siemens (ISIN: DE0007236101) will die Dividende um 0,10 Euro oder knapp 2,7 Prozent auf 3,80 Euro je Aktie erhöhen, wie der DAX-Konzern am Donnerstag mitteilte. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 103,54 Euro 3,67 Prozent. Es ist die fünfte jährliche Anhebung der Dividende in Folge. Die Hauptversammlung findet am 30. Januar 2019 in München statt. Darüber ...

