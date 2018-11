Die Ergebnisse gab es nach Börsenschluss und APPLE zeigt wenig Angriffsfläche. Am Ende geht es um das Monetarisierungs-Potenzial einer beispiellosen Basis an Konsumenten verbunden mit weiteren Multiplikatoren bei der Expansion rund um das Dienstleistungsgeschäft, was als stark ausbaufähig gilt und die Margen des Hardware-Geschäftes (Skalierbarkeit) in die Tasche stecken kann. Erster Eindruck nach den Zahlen: Alles liegt über den Erwartungen, der Ausblick einen Millimeter darunter. Nachbörslich - 6 % als übliche Reaktion und unter 200 $ schauen wir wieder hin. KGV 16 per 2018/19 lässt sich rechnen. Vielleicht noch etwas tiefer, mal sehen.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info