Deutscher Handelsbilanzüberschuss etwas niedriger als erwartet

Der Überschuss in der deutschen Handelsbilanz ist im September etwas niedriger als erwartet ausgefallen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) betrug der Überschuss saisonbereinigt 17,6 Milliarden Euro. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Überschuss von 18,3 Milliarden prognostiziert. Ohne Saisonbereinigung belief sich der Überschuss im September auf 18,4 Milliarden Euro. Die Exporte gingen gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,8 Prozent zurück. Ökonomen hatten ein Plus von 0,3 Prozent prognostiziert. Die Einfuhren sanken um 0,4 Prozent.

Diesel bleiben im dritten Quartal in Europa wenig gefragt

Der Diesel befindet sich in Europa angesichts der Abgasskandale weiter auf dem Rückzug, doch Elektroautos füllen diese Lücke kaum aus. Im dritten Quartal wurden in der EU und dem Efta-Raum mit 44.687 reinen Stromern zwar gut ein Drittel Fahrzeuge mehr mit Elektromotor ausgeliefert als ein Jahr zuvor, wie der Branchenverband ACEA mitteilte. Das entspricht aber nur einem Marktanteil von 2 Prozent.

EU plant ersten Dieselgipfel am 27. November - Zeitung

Angesichts der anhaltenden Dieselkrise plant die EU-Kommission ein europäisches Diesel-Gipfeltreffen. Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten, hat Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska den Gipfel für den 27. November in Brüssel einberufen und dazu zuständige Minister aus den EU-Mitgliedstaaten eingeladen. Mehr als drei Jahre nach Ausbruch der Dieselaffäre wolle die Runde Kommissionsangaben Bilanz ziehen und feststellen, was Autohersteller und Mitgliedstaaten noch tun müssten.

Regierung erwägt Stickoxid-Strafsteuer für Autohersteller

Im Streit mit der Autoindustrie um Nachrüstungen für ältere Dieselautos erwägt die Regierung nun eine Stickoxid-Strafabgabe für die Konzerne. Das Bundesumweltministerium bestätigte am Donnerstag ein entsprechendes Arbeitspapier, aus dem der Spiegel zitierte. Das eingenommene Geld soll demnach in einen Fonds fließen, aus dem wiederum der Einbau von wirksamen Abgasfiltern bezahlt werden solle.

Trump gibt Ausscheiden von Justizminister bekannt

US-Präsident Donald Trump hat das Ausscheiden seines Justizministers Jeff Sessions bekannt gegeben. Er danke Sessions für seine Arbeit und wünsche ihm alles Gute, erklärte Trump am Mittwoch über den Kurzbotschaftendienst Twitter. Sessions teilte seinerseits mit, er habe beim Präsidenten seinen Rücktritt eingereicht. Das Ministeramt soll vorübergehend von Sessions' bisherigem Stabschef Matthew Whitaker übernommen werden, bis eine dauerhafte Nachfolgelösung gefunden ist, wie Trump am Tag nach den Kongress- und Gouverneurswahlen bekanntgab.

US-Demokraten warnen Trump vor Behinderung von Russland-Ermittlungen

Die Entlassung von US-Justizminister Jeff Sessions hat Sorgen vor einer Behinderung der Russland-Ermittlungen geschürt. Die oppositionellen Demokraten, aber auch der prominente Republikaner Mitt Romney warnten US-Präsident Donald Trump vor einer Einmischung in die Arbeit von Sonderermittler Robert Mueller. "Niemand steht über dem Gesetz", sagte der demokratische Senator Mark Warner am Mittwoch. Jeder Versuch einer Einmischung wäre ein "grober Machtmissbrauch des Präsidenten".

US-Präsident Trump will Russland-Ermittlungen nicht stoppen

US-Präsident Donald Trump hat nach den US-Kongresswahlen versichert, die Russland-Ermittlungen nicht zu stoppen. "Ich könnte alle sofort feuern", sagte Trump am Mittwoch über das Team von Sonderermittler Robert Mueller, das die mutmaßlichen russischen Einmischungen in den US-Wahlkampf 2016 untersucht. Er wolle die Ermittlungen aber aus "politischen" Gründen nicht beenden. Er mache sich wegen der Untersuchung aber keinerlei Sorgen, "weil sie ein Schwindel ist", sagte Trump. "Es gibt keine Absprachen."

Trump und Macron treffen sich bei Weltkriegs-Gedenken in Paris

US-Präsident Donald Trump will am Rande der Gedenkfeiern zum Ende des Ersten Weltkriegs in Paris zu Beratungen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zusammenkommen. Bei dem Treffen am Samstag werde es vor allem um den Syrien-Krieg und die "Bedrohung durch den Iran" gehen, sagte ein US-Regierungsvertreter am Mittwoch. Es handelt sich demnach um das einzige Vier-Augen-Gespräch Trumps bei seinem Paris-Besuch.

5.500 Migranten aus Zentralamerika in Sammellager in Mexiko-Stadt

Ein Großteil des Flüchtlingstrecks aus Zentralamerika ist auf dem Weg in die USA in Mexiko-Stadt angekommen. Rund 5.500 Migranten seien dort in einem mittlerweile ausgelasteten Sammellager untergebracht, erklärte am Mittwoch (Ortszeit) die Leiterin der mexikanischen Menschenrechtskommission, Nashieli Ramírez. In den Unterkünften werden die Flüchtlinge mit Lebensmitteln, Medikamenten, Hygieneprodukten und Kleidung versorgt.

Amnesty: Huthi-Rebellen missbrauchen Krankenhäuser im Kampf um Hodeida

Amnesty International hat den Huthi-Rebellen schwere Vergehen gegen die Zivilbevölkerung im Kampf um die jemenitische Hafenstadt Hodeida vorgeworfen. Die Rebellen würden Krankenhäuser für militärische Zwecke missbrauchen und in der Stadt Minen legen, erklärte die Nahost-Kampagnendirektorin von Amnesty, Samah Hadid, am Donnerstag. Sie sprach von einer "äußert besorgniserregenden Entwicklung".

Leipzig soll neuen Strafsenat des Bundesgerichtshofs erhalten - Zeitung

Leipzig soll einen neuen Strafsenat des Bundesgerichtshofs erhalten. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, will der Haushaltsausschuss des Bundestages in der Nacht zu Freitag darüber entscheiden. Zudem soll in Karlsruhe ein neuer Zivilsenat eingerichtet werden.

