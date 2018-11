Zürich - Farner eröffnet am 29. November ein Innovation Lab an der Löwenstrasse 2, um gemeinsam mit Kunden in Pilotprojekten bessere Markenerlebnisse an der Schnittstelle zwischen Technologie, Design und Marketing zu entwickeln. Dabei spannt die Agentur mit spezialisierten Partnern aus der Wissenschaft und dem Technologie-Sektor zusammen.

Neue Technologien (Augmented Reality/Virtual Reality, Artificial Intelligence/Machine Learning, Voice-as-an-Interface) prägen zunehmend den Alltag und somit auch die Beziehungen von Unternehmen zu ihren Kunden. Das Farner Lab am Agentur-Standort Zürich schafft eine Brücke zwischen Unternehmen und den weitreichenden Chancen des technologischen Wandels. So können die Kunden der Agentur die komplett neuen Möglichkeiten im Rahmen interdisziplinärer Pilotprojekte ausprobieren, Prototypen testen und strategisch relevante Erfahrungen für die Zukunft sammeln.

Das Farner Lab an der Löwenstrasse 2 ist das erste nutzbare und vollständig einsatzbereite Innovation Lab einer Schweizer Kommunikationsagentur. Es bietet eine Plattform für moderne Innovations- und Projektprozesse sowie Zugang zu einem spezialisierten Expertennetzwerk. Unternehmen entwickeln mit Unterstützung der Agentur und ihrer versierten Technologie-Partner neuartige Kommunikationserlebnisse und eignen sich einen Wissens- und Erfahrungsvorsprung an. Bei der feierlichen Eröffnung am 29. November können sie sich mit den Partnern des Farner Lab über die strategischen Anwendungen der neuen Technologien austauschen. Zudem gewährt Farner einen Einblick in die Ergebnisse der gemeinsamen Studie ...

