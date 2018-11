Es ist Berichtssaison, auch in unserem heimischen DAX. Im Zuge dessen hat nun der Münchener Autobauer BMW (WKN: 519000) seine Quartalszahlen für die ersten neun Monate vorgelegt. Auch wenn die Zahlen bislang auf das Gesamtjahr gesehen relativ solide sind, kündigt insbesondere das dritte Quartal isoliert betrachtet das an, was viele Anleger derzeit fürchten. Werfen wir daher einen Foolishen Blick auf den derzeitigen Stand BMWs im Börsenjahr 2018. Zahlen, Daten, Fakten Wie gesagt, wenn wir die ersten neun Monate ganzheitlich in den Mittelpunkt rücken, könnte eigentlich alles halb so wild sein. Aus Umsatzsicht schafften die Münchener immerhin ein klitzekleines Plus von 30 ...

