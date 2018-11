LOTTO24 AG: Aufsichtsrat bestellt Dr. Felix Menden zum Vorstand DGAP-News: LOTTO24 AG / Schlagwort(e): Personalie LOTTO24 AG: Aufsichtsrat bestellt Dr. Felix Menden zum Vorstand 08.11.2018 / 09:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Lotto24 AG: Aufsichtsrat bestellt Dr. Felix Menden zum Vorstand (Hamburg, 8. November 2018) Der Aufsichtsrat der Lotto24 AG, führender deutscher Anbieter staatlicher Lotterien im Internet, hat Dr. Felix Menden mit Wirkung zum 1. Dezember 2018 zum Vorstand des Unternehmens bestellt. Als Chief Information Officer (CIO) verantwortet er zukünftig die Bereiche IT-Strategie, Softwareentwicklung und den Betrieb der Lotto24-Plattform. Darüber hinaus ist er für das Geschäftsfeld B2G ("Business-to-Government") und das Prozess- und Innovationsmanagement zuständig. Dem Vorstand der Lotto24 AG gehören seit 2012 die Vorstandsvorsitzende Petra von Strombeck sowie Chief Financial Officer Magnus von Zitzewitz an. Felix Menden verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Software- und Internetwelt. Der 45-jährige kommt von der Wer liefert was? GmbH, für die er in den vergangenen fünf Jahren als CTO die Softwareentwicklung und den IT-Betrieb, das Produkt-Management, die SEA-/SEO-Aktivitäten sowie Wachstumsprojekte verantwortet hat. Davor trieb er bei Gruner + Jahr das Digitalgeschäft erfolgreich voran, erst als Leiter des Digital Center und später als Geschäftsführer der G+J Digital GmbH. Bei der XING AG war er zuvor unter anderem als Vice President Product & Engineering für die Entwicklung, den Betrieb der XING-Plattform sowie die Bereiche Produktmanagement, Qualitätssicherung und Business Intelligence verantwortlich. Auch in vorherigen Stationen, der Odyssey Asset Management und der Reuters AG, bekleidete er technologiefokussierte Positionen vom IT-Projektleiter bis hin zum Entwicklungschef. Nach dem Studium der Physik in Hamburg und Vancouver promovierte Felix Menden 2001 in Elementarteilchenphysik an der Universität Freiburg. Darüber hinaus hat er einen Abschluss als MBA in International Management, International Marketing und E-Business der NORDAKADEMIE. "Herr Dr. Menden wird den Vorstand in der aktuellen Wachstumsphase strategisch verstärken. Die Lotto24-Plattform ist die Basis für den weiteren Ausbau der Marktführerschaft und dafür, das schnelle Kundenwachstum weiter voran treiben zu können - schon heute hat Lotto24 mehr als zwei Millionen registrierte Kunden. Demnach kommt der Skalierbarkeit, der strategischen Weiterentwicklung der Lotto24-Plattform und der Innovationskraft der Firma eine bedeutende Rolle für den zukünftigen Unternehmenserfolg zu", so Prof. Willi Berchtold, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Lotto24 AG. Über die Lotto24 AG: Die Lotto24 AG ist der führende deutsche Anbieter staatlicher Lotterien im Internet ( Lotto24.de). Lotto24 vermittelt Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften sowie die Deutsche Fernsehlotterie und erhält hierfür eine Vermittlungsprovision. Zum Angebot zählen unter anderem Lotto 6aus49, Spiel 77, Super 6, EuroJackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno und die Deutsche Fernsehlotterie. Nach der Gründung im Jahr 2010 und dem Börsengang 2012 an der Frankfurter Börse (Prime Standard) ist Lotto24 heute Marktführer. Als stark wachsendes und zugleich service- und kundenorientiertes Unternehmen hat Lotto24 den Anspruch, Kunden sowohl online als auch mobil ein besonders bequemes, sicheres und zeitgemäßes Spielerlebnis zu bieten. Kontakt: Lotto24 AG Vanina Hoffmann Manager Investor & Public Relations Tel.: +49 40 82 22 39 - 501 E-Mail: ir@lotto24.de Internet: Lotto24-ag.de Lotto24.de 08.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: LOTTO24 AG Straßenbahnring 11 20251 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 8 222 39 0 Fax: +49 (0)40 8 222 39 70 E-Mail: ir@lotto24.de Internet: www.lotto24-ag.de ISIN: DE000LTT0243 WKN: LTT024 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 742593 08.11.2018 ISIN DE000LTT0243 AXC0146 2018-11-08/09:30