Original-Research: CENIT AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu CENIT AG Unternehmen: CENIT AG ISIN: DE0005407100 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 22,50 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Neuer Umsatzrekord durch anorganische Effekte, Eigensoftwareumsätze weiterhin unter Vorjahr, Prognose und Kursziel bestätigt Mit Veröffentlichung der 9-Monatszahlen bestätigten sich bei der CENIT AG die Tendenzen der vergangenen Berichtsperioden. Wie erwartet hatte dabei die Integration der zum 01.07.2017 erworbenen französischen KEONYS-Gruppe einen neuen Umsatzrekordwert in Höhe von 123,31 Mio. EUR (9M/17: 102,22 Mio. EUR) nach sich gezogen. Die deutliche Umsatzausweitung ist unserer Ansicht nach ausschließlich anorganischen Ursprungs. Dies deutet die Analyse der nach Regionen aufgeteilten Umsatzentwicklung hin, mit einem deutlichen Anstieg der nahezu ausschließlich von der KEONYS in Frankreich, Belgien und den Niederlanden erwirtschafteten Erlöse von 14,98 Mio. EUR (9M/17) auf 38,35 Mio. EUR (9M/18). Bereinigt hätte die CENIT AG demnach einen leichten Umsatzrückgang ausgewiesen. Da KEONYS als Integrator und Reseller von PLM-Lösungen von Dassault Systèmes tätig ist, wurde das Umsatzwachstum im Bereich der margenschwächeren Fremdsoft-ware (+43,1 %) erreicht. Dem steht jedoch ein Rückgang bei den Eigensoftwareumsätzen in Höhe von -8,3 % gegenüber. Auch nach neun Monaten konnten die durch Verzögerungen bei den Eigenentwicklungen entstandene Lücke nicht geschlossen werden. Auf Quartalsbasis wird jedoch ein leicht positiver Trend bei den Eigensoftwareumsätzen ersichtlich. Der deutliche Anstieg der margenschwächeren Fremdsoftware-Umsätzen, bei einem gleichzeitigen Rückgang bei der margenstärkeren Eigensoftware, findet sich im Rückgang der Rohertragsmarge auf 50,7 % (9M/17: 55,3 %) wieder. Analog dazu minderte sich die EBIT-Marge auf 3,8 % (9M/17: 6,8%) und damit auch das EBIT auf 4,73 Mio. EUR (9M/17: 6,93 Mio. EUR). Der aktuelle Umsatzmix geht dabei erwartungsgemäß mit einer Minderung der Rentabilität einher, die Gesellschaft dürfte jedoch bei einer erwarteten Steigerung der hoch skalierbaren Eigensoftwareumsätze wieder eine überproportionale Ergebnisentwicklung erreichen. Mit Veröffentlichung der 9-Monatszahlen hat die CENIT AG die im Rahmen der Halbjahresberichterstattung bereits angepassten Unternehmensguidance bestätigt. Unverändert werden Umsatzerlöse zwischen 175 - 180 Mio. EUR und ein EBIT in Höhe von rund 10,0 Mio. EUR erwartet. Zum Erreichen der Unternehmensprognose müsste die Gesellschaft im vierten Quartal eine deutliche Umsatz- als auch Ergebnissteigerung vorweisen. Dies ist insofern realistisch, da bei der CENIT AG das letzte Jahresquartal in der Regel das mit Abstand stärkste Quartal ist. Analog zur unveränderten Unternehmensguidance bestätigen wir unsere Prognosen für das laufende und kommende Geschäftsjahr. Das auf Basis des unveränderten DCF-Bewertungsmodells errechnete Kursziel in Höhe von 22,50 EUR behält folglich seine Gültigkeit. Nach wie vor erachten wir das laufende Geschäftsjahr insbesondere auf Ergebnisebene als ein Übergangsjahr und wir rechnen für die nächsten Jahre mit einer sukzessiven Rentabilitätsverbesserung. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau in Höhe von 14,75 EUR vergeben wir weiterhin das Rating KAUFEN.

