Eine Flut von Bilanzen hat Anleger am Donnerstag in Atem gehalten. Die freundliche Börsenstimmung nach dem wenig überraschenden Ausgang der US-Kongresswahlen hielt noch an: der Dax startete 0,3 Prozent fester bei 11.607 Punkten. Investoren hoffen darauf, dass US-Präsident Donald Trump politisch etwas moderater werden könnte.

