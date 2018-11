Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001) strebt unverändert an, für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von 20 Cent je Aktie zu zahlen, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Für das Jahr 2017 wurde keine Dividende ausgeschüttet. Das vor kurzem vom Dax in den MDax abgestiegene Bankhaus erzielte im dritten Quartal ein operatives Ergebnis von 331 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr (623 ...

