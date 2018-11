Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt startet am Donnerstag mit leichten Gewinnen in den Handel. Erleichterung über den Ausgang der US-Kongresswahlen hatte zuvor auch den amerikanischen und asiatischen Börsen Auftrieb verliehen. "Die Stimmung bleibt gut", resümierte Marktanalyst David Madden vom Broker CMC Markets mit Blick auf die Märkte in Übersee. Denn die Zwischenwahlen seien am Dienstag ohne Überraschungen geblieben und so sei ein Unsicherheitsfaktor ausgeräumt worden.

Nach den Kongresswahlen wandert der Fokus nun wieder auf die Geldpolitik: Am heutigen Donnerstagabend entscheidet die Notenbank Federal Reserve über ihren geldpolitischen Kurs. Mit unmittelbaren Entscheidungen wird zwar nicht gerechnet. Allerdings könnte die Fed Hinweise auf den für Dezember erwarteten nächsten Zinsschritt fallen lassen. Hierzulande liegt das Interesse vor allem auf der laufenden Bilanzsaison. So haben beispielsweise ...

