Schwyz - Welches ist das einzige Land sämtlicher 28 EU-Mitgliedsstaaten, das seit 2010 in jedem einzelnen Jahr einen Primärüberschuss erzielt hat? Italien! Der Primärsaldo gibt an, ob ein Staat unter Ausklammerung der Zinszahlungen mehr oder weniger ausgibt, als er einnimmt. Seit Einführung des Euro 1999 wies Italien einzig im Finanzkrisenjahr 2009 ein Primärdefizit auf. Allen Unkenrufen zum Trotz scheint die Haushaltsdisziplin also nicht das Problem der italienischen Staatsfinanzen der letzten 20 Jahre zu sein.

2.4% des Bruttoinlandprodukts (BIP) soll das Haushaltsdefizit Italiens gemäss Budget im kommenden Jahr betragen. Die alte Regierung hatte mit der EU zwar noch eine Reduktion auf 0.8% vereinbart. Aber 2.4% sind immerhin deutlich weniger als die gemäss EU-Stabilitätspakt erlaubten 3%. Dennoch hat die EU-Kommission den italienischen Haushaltsentwurf für 2019 zurückgewiesen. Ein Novum in der Geschichte der Eurozone. Das Defizit ist nämlich nicht das eigentliche Problem, sondern die bestehende Verschuldung. Bei einem Schuldenstand von 131% des BIP - der EU-Stabilitätspakt erlaubt 60% - gibt Italien für Zinszahlungen fast 4% des BIP aus. Ähnlich wie Griechenland gelingt ...

