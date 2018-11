Siemens kämpft im neuen Geschäftsjahr mit Gegenwind, die Commerzbank verdient etwas mehr als erwartet und die Deutsche Telekom hebt ihre Prognose erneut an. Die Quartalszahlen des Tages im Überblick.

Zahlreiche Firmen veröffentlichen dieser Tage ihre aktuelle Quartalsbilanz. Es folgt in Kurzform ein Überblick über einige Ergebnisse vom Donnerstag:

Commerzbank verdient etwas mehr als erwartetDie Commerzbank profitiert weiter vom Ausbau ihres Geschäfts in Deutschland und vom Konzernumbau. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis zog im dritten Quartal unter anderem dank einer höheren Kundenzahl an. Unter dem Strich verdiente das teilverstaatlichte Geldhaus deutlich weniger als im Vorjahr. Das ging allerdings nur darauf zurück, dass die Commerzbank dieses Mal keine hohen Einmalerträge verbuchen konnte.Das operative Ergebnis sei im dritten Quartal um fast die Hälfte auf 331 Millionen Euro eingebrochen, teilte das vor kurzem vom Dax in den MDax abgestiegene Institut am Donnerstag in Frankfurt mit. Im dritten Jahresviertel 2017 hatte die Bank, deren größter Aktionär seit der Finanzkrise der Bund ist, rund eine halbe Milliarde Euro an Sondererträgen unter anderem aus dem Verkauf von Immobilien verbucht.Zwischen Juli und Ende September stand nun ein Nettogewinn von 218 (Vorjahr: 467) Millionen Euro in der Bilanz. Mit den Ergebnissen schnitt die Bank etwas besser ab, als Experten erwartet hatten. Sie peilt für 2018 weiter eine Dividende von 20 Cent je Aktie an - es wäre die erste Ausschüttung seit Jahren.

Siemens kämpft im neuen Geschäftsjahr mit GegenwindSiemens kämpft im laufenden Geschäftsjahr gegen höhere Personalkosten und sinkende Preise. Der Gewinnprognose für 2018/19 (Ende September) liege ein Preisverfall um zwei bis drei Prozent zugrunde, sagte Finanzvorstand Ralf Thomas am Donnerstag laut Redetext auf der Bilanzpressekonferenz in München. Während die Preise bei kurzzyklischen Geschäften wie Software stabil bleiben dürften, werde sich der Preisdruck bei konventionellen Kraftwerken und Windkraft-Anlagen fortsetzen. Hinzu kämen drei bis vier Prozent höhere Personalkosten. Auch 2018/19 seien 300 bis 400 Millionen Euro für einen Personalabbau eingeplant. Der Umbau der Konzernstruktur könne zusätzlich "Effizienzmaßnahmen in einigen Supportfunktionen" nach sich ziehen.Mit dem Abbau von rund 6000 Stellen im Kraftwerksgeschäft sollen die Kosten um eine halbe Milliarde Euro gesenkt werden, wie Thomas bekräftigte. Siemens peilt für 2018/19 ein Ergebnis je Aktie zwischen 6,30 und 7,00 Euro an, der vergleichbare Wert lag 2017/18 bei 6,01 Euro.

Deutsche Telekom hebt Prognosen erneut an - USA stark, Heimat stabilDie Telekom wird dank ihres florierenden US-Geschäfts und eines stabilen deutschen Marktes zuversichtlicher. Der Konzern rechnet beim operativen Ergebnis im Gesamtjahr 2018 nun mit rund 200 Millionen Euro mehr als bisher. In den USA gewinnt die Telekom weiter viele neue Kunden und verdient immer mehr - aber auch in anderen Regionen lief es besser. "Es geht in allen Bereichen des Konzerns bergauf", sagte Telekom-Chef Tim Höttges am Donnerstag in Bonn. Für den um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen werden insgesamt 23,6 Milliarden Euro angepeilt. In Deutschland, Europa und der Großkunden-Sparte T-Systems verdiente die Telekom besser als ein Jahr zuvor. Der Umsatz kletterte im dritten Quartal konzernweit um 4,7 Prozent auf 19,1 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 8,5 Prozent auf 6,21 Milliarden Euro. Unter dem Strich stieg der Gewinn bei 1,11 Milliarden Euro auf mehr als das Doppelte. Im Vorjahr hatten Sondereffekte den Überschuss geschmälert. Auf dem deutschen Heimatmarkt geht die Strategie üppigerer Tarife dank der guten Konjunkturlage auf. Die Umsätze mit Mobilfunk-Dienstleistungen stiegen im Vorjahresvergleich um 3,1 Prozent, wenn Regulierungseinschnitte herausgerechnet werden. In der Gesamtsparte Deutschland nahm der Erlös zwar um fast ein Prozent ab. Dies lag laut aber an der Änderung von Bilanzierungsregeln. In den USA weist die Telekom nach wie vor die größten Wachstumsraten aus.

Sparkurs hilft Supermarktkette SainsburyDie zweitgrößte britische Supermarktkette hat im ersten Halbjahr von Kosteneinsparungen nach der Übernahme des Rivalen Argos profitiert. Der Gewinn vor Steuern kletterte ...

