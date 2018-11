Die jüngste Korrektur an den Aktienmärkten hat die Werte aus der zweiten Reihe gerupft. Verluste von 30 Prozent und mehr waren eher Regel denn Ausnahme. Das bekam auch die Aktie der Norma Group zu spüren. Von Kursen bei knapp 70 Euro im Frühjahr sackte der Wert auf knapp unter 45 Euro ab. Dabei läuft das Geschäft des südhessischen Spezialisten für Verbindungstechnik rund, wie die Zahlen für das dritte Quartal zeigen. Analyst Tim Rokossa von der Deutschen Bank hat das zum Anlass genommen, die Aktie von "Hold" auf "Buy" zu stufen und das Kursziel von 56 auf 62 Euro anzuheben.

Für Rokossa sind die Ergebnisse einmal mehr Beweis für die außergewöhnliche Qualität des Unternehmens. Norma wachse doppelt so schnell wie Autozulieferer im Durchschnitt und erziele das Doppelte der durchschnittlichen Gewinnmarge. Den aktuellen Aufpreis von 20 bis 30 Prozent der Aktie zur Vergleichsgruppe hält Rokossa für zu niedrig, woraus sein erhöhtes Kursziel resultiert. Das gelte um so mehr, als das Unternehmen weiter gut wachsen dürfte.

Norma dürfte dabei von zwei Stärken seines Geschäftsmodells profitieren: Die breite Aufstellung mit Blick auf die Endmärkte und das hervorragende Kostenmanagement. Hinzu komme, dass Norma trotz der Umbrüche in der Autoindustrie wesentlich weniger in Forschung und Entwicklung investieren müsse als die Wettbewerber. Das mache die Gewinnmargen vergleichsweise robust. Und nicht zuletzt spielten der weltweite Trend zu Emissionsverringerungen und verbesserte Trinkwasserversorgung Norma in die Hände.

Mit der Einstufung "Buy" empfiehlt die Deutsche Bank auf Basis der erwarteten Gesamtrendite für die kommenden zwölf Monate den Kauf der Aktie.

Deutsche Bank

Datum der Analyse: 08.11.2018

ISIN DE000A1H8BV3

