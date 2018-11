Das Evotec -Management nimmt in den kommenden Wochen an folgenden Investorenkonferenzen teil: Jefferies London Healthcare Conference 2018, London, UKDatum: Mittwoch, 14. November 15th Kempen London Conference, London, UKDatum: Mittwoch, 21. November 2018 Deutsches Eigenkapitalforum 2018, Frankfurt am Main, DeutschlandDatum: Montag, 26. November 16th Berenberg European Conference, Surrey, UKDatum: Mittwoch, 05. Dezember 2018

