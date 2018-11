München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



HomeOfChristmas Pop-up Store öffnet vom 22. bis 27. November (Sonntag geschlossen) am Kurfürstendamm 26a, von 10:00 bis 20:00 Uhr - und auf http://Blog.aboutamazon.de/HomeOfChristmas



- Besucher können Geschenkideen entdecken, neue Produkte ausprobieren, Cyber Monday Must-have-Angebote über die Amazon App shoppen, an Weihnachts-Workshops teilnehmen und sich von Geschenk-Experten beraten lassen - Nespresso präsentiert perfekten Kaffeegenuss; Samsung zeigt die neuesten Smartphones, Tablets und Wearables - Live: Fit in den Winter mit Fitness-Influencerin Sophia Thiel, Weihnachts-Make-up mit Boris Entrup, Buchsession mit SZ-Magazin Journalist Lorenz Wagner, exklusive Lesung mit bekannten Hollywood-Synchronsprechern sowie ein Wohnzimmerkonzert von Lions Head und ein exklusives Konzert von Rea Garvey für Prime-Mitglieder - Weitere Produkttrends von HUAWEI, LEGO, L'Oréal, Warner Bros. und anderen



Amazon eröffnet am Donnerstag, den 22. November 2018, am Berliner Ku'damm erstmalig einen stationären "HomeOfChristmas" Pop-up Store in Deutschland. Besucher können vom 22. bis 27. November (Sonntag geschlossen) vor Ort Geschenkideen entdecken, neue Produkte testen, Cyber Monday Must-have-Angebote über die Amazon App shoppen, an Weihnachts-Workshops teilnehmen und sich von Geschenk-Experten beraten lassen. Eine Übersicht aller Aktivitäten gibt es hier: http://Blog.aboutamazon.de/HomeOfChristmas.



"Mit HomeOfChristmas wollen wir unseren Kunden eine ganz neue Möglichkeit bieten, sich mit Freunden und Familie auf die Weihnachtstage einzustimmen - von Geschenke-Inspirationen bis zum Winter-Work-Out - jeden Tag erwartet Kunden ein anderes Erlebnis", sagt Ralf Kleber, Country Manager Amazon.de. "Wir freuen uns, viele Kunden vor Ort zu treffen, um mit ihnen den Beginn der Weihnachtszeit zu feiern."



Highlights und Themenbereiche, die Kunden im Rahmen von Amazons HomeOfChristmas entdecken können, sind unter anderem:



Weihnachtsgeschenk Inspirationen



- Über 500 von Amazon Produktexperten ausgesuchte Geschenke aus verschiedenen Kategorien wie Spielzeug, Beauty, Küchen- und Haushaltswaren, Unterhaltungselektronik und mehr, die es Kunden leicht machen, das perfekte Geschenk zu finden. - Darunter auch hunderte Must-have-Angebote der Cyber Monday Woche, inklusive ausgewählter Weihnachtsgeschenke bekannter Marken. - Geschenke können über die Amazon App direkt online gekauft werden und anschließend nach Hause, an den Arbeitsplatz oder an einen Amazon Locker versendet werden.



Das smarte Wohnzimmer des Weihnachtsmanns



- Samsung präsentiert in einer stylischen Tech-Lounge die neuesten Flaggschiff-Modelle im Bereich Smartphones, Tablets und Wearables - darunter das Galaxy Note9, das Galaxy A9, das erste Smartphone mit vier Objektiven und intelligenter Bildoptimierung, sowie die Galaxy Watch. - Mit dem smarten Wohnzimmer bietet HomeOfChristmas unterschiedliche Inspirationen für ein leuchtendes und unterhaltsames Weihnachtsfest. Etwa verbinden sich Amazon Alexa, der neue Echo Show und Echo Plus mit den intelligenten Lampen, Leuchten und Steckdosen aus dem Smart+ Sortiment von Ledvance.



Wohnzimmer Events



- Lesung der "Hollywood liest..."-Adventsgeschichten präsentiert von Audible mit bekannten Synchronstimmen. - Süddeutsche Zeitung Magazin Journalist Lorenz Wagner liest exklusiv aus seinem Buch "Der Junge, der zu viel fühlte". - Workout-Tipps für den Winter präsentiert von Fitness-Influencerin Sophia Thiel, die ihr neues Buch "Erfolgreich trainieren ohne Geräte" signieren und Winterrezepte mit Proteinen von Shape Republic zubereiten wird. - Kostenloses Wohnzimmerkonzert von Lions Head, der live im Store performen wird. - Exklusiv für Prime-Mitglieder: Mit einem Konzert von Superstar Rea Garvey am 27. November erwartet Prime-Mitglieder der feierliche Abschluss des HomeOfChristmas.



Die Weihnachtsbäckerei



- Nespresso präsentiert mit seiner Maschineninnovation Nespresso Vertuo eine neuartige Art der Kaffeezubereitung und bietet Gästen die Möglichkeit, die Vielfalt an Kaffee-Spezialitäten von Nespresso zu probieren. In zwei Workshops lernen Besucher, was den perfekten Kaffeegenuss ausmacht. - Kunden können die neuesten Küchenprodukte und Lebensmittel wie den 3Bears Porridge oder den Airfryer von Philips ausprobieren - alles für die perfekte Vorbereitung der Festtage. - Zudem können Besucher an Kochworkshops teilnehmen, darunter Lebkuchenhäuser backen und Äpfel glasieren.



Die geheime Werkstatt des Weihnachtsmanns



- Besucher können in das Universum von DC's Aquaman eintauchen und als Souvenir ein Selfie mit den Helden der Justice League in Lebensgröße schießen. - LEGO präsentiert eine Auswahl an Geschenkideen für Groß und Klein, darunter die LEGO Star Wars Darth Vaders Festung, die ab 24. November auf Amazon erhältlich ist, sowie verschiedene Bauevents, die zum Spielen einladen. - Prime Video zeigt beliebte Weihnachtsfilmklassiker für jedes Alter - Sonos sorgt dabei mit seinen smarten Speakern für perfekten Weihnachtssound.



Santas Styling Salon



- L'Oréal setzt mit Maybelline Produkten die Trends für das diesjährige Weihnachts-Make-Up. Men Expert sorgt mit seiner Anwendungs-Area dafür, dass auch die Männer für die Festtage perfekt gepflegt und gestylt sind. Boris Entrup wird am 26. November das HomeOfChristmas besuchen und Gästen exklusive Make-ups anbieten. - Das intelligente UFO Maskentool sowie die LUNA Gesichtsreinigungsbürsten von FOREO schenken Gästen eine gepflegte und strahlende Haut; Fripac Mondial zeigt Styling-Tools aus dem Profi-Bereich, mit denen die perfekte Weihnachts-Frisur auch zu Hause gelingt. - Profis bieten zudem fortlaufend allen Gästen, die sich inspirieren lassen möchten, Make-up-, Barber- und Hairstyling-Beratung an.



Die Bühne des Weihnachtsmanns



- Mit den Smartphones HUAWEI Mate 20 Pro und HUAWEI P20 Pro können Kunden ihr ganz persönliches Weihnachtsfoto vor Ort machen, es auf dem HUAWEI-Tablet MediaPad M5 lite oder dem HP ENVY x360 Convertible Notebook betrachten und es direkt auf dem HP Sprocket New Edition Fotodrucker ausdrucken. - Der Weihnachtsmann selbst besucht den Pop-up Store jeden Tag von 14:00 (12:00 am 24. November) bis 20:00 Uhr, um die Geschenke-Wunschlisten der Kleinen anzunehmen. - Kinder können mit einem lebensgroßen LEGO Weihnachtsmann oder Disneys Olaf neben einem mit vielen Weihnachtsgeschenken bepackten Schlitten aus dem Film "Die Eiskönigin - Völlig Unverfroren" posieren und ein Foto direkt mit nach Hause nehmen.



Shopping Innovationen



Die Gäste können die neuesten Shopping Innovationen von Amazon ausprobieren, darunter Amazon AR View, das zum Beispiel dabei hilft, das perfekte Küchengerät von Philips zu finden, indem es dank Augmented Reality über die Kamera des Smartphones direkt in die Küche vor Ort projiziert wird. Sie können zudem Alexa Voice Shopping testen, das Kunden ermöglicht, aus Millionen von Produkten auszuwählen und Bestellungen mit nur einem Sprachbefehl aufzugeben.



Lokale Produkte kleiner Unternehmen



Frauengeführte Unternehmen, Familienbetriebe, innovative Hersteller, Start-ups und Amazon Handmade Kunsthandwerker aus Deutschland, die über Amazon verkaufen, zeigen ihre Lieblingsgeschenkideen wie den Beton Blumentopf der Beske-Manufaktur aus Köln und die Sushi-Box von Reishunger aus Bremen.



Ein Lächeln für das Deutsche Rote Kreuz



Kunden können vor Ort zudem das Deutsche Rote Kreuz unterstützen - ganz ohne eigene Kosten: Dazu müssen sie lediglich die "Smiling Boxes" anlächeln. Für jedes Lächeln spenden Amazon und das Programm Smile.amazon.de 1EUR an das Deutsche Rote Kreuz. Wenn die Maximalsumme von 10.000EUR erreicht ist, legt Amazon noch einmal 5.000EUR obendrauf.



Das Amazon HomeOfChristmas Pop-up-Erlebnis am Kurfürstendamm 26a in 10719 Berlin ist vom 22. bis 27. November, von 10:00 bis 20:00 Uhr geöffnet (Sonntag geschlossen) - der Eintritt ist kostenlos und es gilt: "first come, first serve". Ausgewählte Events und Workshops werden online über Facebook.de/amazon.de und auf Blog.aboutamazon.de/HomeOfChristmas übertragen. Alle Aktivitäten und Informationen zur Anmeldung für Workshops finden Kunden unter: http://Blog.aboutamazon.de/HomeOfChristmas.



Über Amazon



Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Amazon.de/about und folgen Sie @AmazonNews.



OTS: Amazon.de newsroom: http://www.presseportal.de/nr/8337 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_8337.rss2



Pressekontakt: Für weitere Informationen Amazon Deutschland Services GmbH Public Relations Marcel-Breuer-Str. 12 80807 München Telefon: 089 35803-530 Telefax: 089 35803-481 E-Mail: presseanfragen@amazon.de www.amazon.de/a-z