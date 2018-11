In den ersten neun Monaten hat der Schweizer Versicherer seine Prämieneinnahmen gesteigert. Finanzchef Quinn sieht den Konzern auf einem guten Weg.

Die Zurich Insurance Group ist in den ersten neun Monaten moderat gewachsen. In der größten Sparte Schaden- und Unfallversicherung stiegen die Prämieneinnahmen um zwei Prozent auf 25,87 Milliarden Dollar, wie der Versicherungskonzern am Donnerstag mitteilte. Bereinigt ...

