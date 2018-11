Lauvray, eine erfahrene Führungskraft im Halbleitersektor, soll den internationalen Einsatz der intelligenten Lösungen von Kalray für Rechenzentren und autonome Fahrzeuge vorantreiben

Kalray (Euronext Growth Paris ALKAL), ein Vorreiterunternehmen im Bereich von Prozessoren für neue intelligente Systeme, hat Olivier Lauvray zum Executive Vice President, Global Sales und Business Development, ernannt. In seiner neuen Rolle übernimmt Lauvray die Aufgabe, das Unternehmen zur breiteren Umsetzung seiner MPPA-Lösungen (Massively Parallel Processor Array) zu befähigen, so dass es besser auf die starke internationale Marktnachfrage reagieren kann.

"Olivier Lauvray kann auf eine bewährte Erfolgsgeschichte der Aufskalierung von Firmen im Halbleitergeschäft zurückblicken", erklärte Eric Baissus, CEO von Kalray. "Ich freue mich sehr, ihn in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen. Er verfügt über enorme Erfahrung in der erfolgreichen Verbindung von hochmoderner Technologie, Geschäft und Menschen, zur raschen Erzeugung von erheblichem Marktwert und bedeutender Dynamik. Seine ausgedehnte internationale Erfahrung in unseren Zielmärkten wird sich als großartiger Pluspunkt für Kalray erweisen."

Lauvray ist eine technisch versierte Führungskraft mit gutem Geschäftssinn und mehr als 30-jähriger Erfahrung in der Elektronikbranche, die er in diversen Führungsrollen bei Motorola, Freescale (NXP) und NetLogic Microsystems (Broadcom) erworben hat. In seiner Laufbahn bekleidete er wichtige Positionen in Technologie und Produktentwicklung bis hin zu Markteinführung von Produkten und Weiterentwicklung des internationalen Vertriebs. Als CEO von Encore Semi, einem in den USA ansässigen wachstumsstarken Halbleiterunternehmen, arbeitete Lauvray zuletzt mit führenden Konzernen in den Märkten für Speicherung, Automobil und Netzwerke zusammen. Dabei hat er Teams aufgebaut und geleitet, um diverse fortschrittliche Hardware- und Software-Technologien sowie Produkte und Dienstleistungen für etablierte und neu entstehende Branchen erfolgreich auf den Markt zu bringen.

"Ich freue mich sehr auf meine Tätigkeit bei Kalray und auf meine Beiträge zu dessen Wachstum", erklärte Olivier Lauvray. "Es kommt nicht oft vor, dass ein Unternehmen bewährte und patentierte Lösungen vorzuweisen hat, die vielen bedeutenden Problemen in unserer Branche Abhilfe schaffen, darunter energiesparende künstliche Intelligenz, niedrige Latenzzeiten, flexible Rechnerleistung sowie sichere Lösungen. Diese einzigartigen Fähigkeiten sorgen dafür, dass Kalray die Anforderungen der wachstumsstarken Märkte von morgen erfüllen kann, wie etwa autonome Fahrzeuge, Rechenzentren und zahlreiche sonstige missionskritische Anwendungen."

Im Rahmen seines Börsenganges im Juni 2018 beschaffte Kalray 47,7 Millionen Euro, der bedeutendste IPO seit der Gründung der Euronext Growth in Paris. Kalray ist ein Vorreiterunternehmen im Bereich von Prozessoren für neue intelligente Systeme, die in wachstumsstarken Sektoren eingesetzt werden, wie etwa die neue Generation von intelligenten Speicherservern und Fahrzeugen. In der Speicherbranche meldete Kalray kürzlich, dass es als erstes Unternehmen die NVMe-oF-Zertifizierung eines vollständig integrierten Systems erreicht habe. Dabei handelt es sich um den neuen weltweit geltenden Standard für Speicherserver der nächsten Generation. Im Automobilmarkt demonstrierte der MPPA-Prozessor von Kalray, der bereits erfolgreich in das Konzeptmodell Renault Symbioz eingesetzt wurde, auch die Unterstützung von AI-Fähigkeiten auf der offenen Apollo-Plattform von Baidu, einer der führenden Plattformen, die auf autonome Fahrzeuge der nächsten Generation abzielt.

Lauvray wird seine neue Stellung am 19. November 2018 antreten und dabei bestehende Vertriebs- und Geschäftsentwicklungstätigkeiten in Los Altos (Kalifornien), Japan, China und Europa leiten und ausdehnen.

ÜBER KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris FR0010722819 ALKAL) ist der Vorreiter im Bereich Prozessoren für neue intelligente Systeme. Als wahrhaft bahnbrechende Technologie sind "intelligente" Prozessoren künftig imstande, unverzüglich und auf intelligente Weise einen sehr großen Informationsfluss zu analysieren sowie in Echtzeit mit der Umwelt zu interagieren und Entscheidungen zu treffen. Diese intelligenten Prozessoren werden in wachstumsstarken Sektoren umfassend eingesetzt, wie etwa in Computernetzwerken (intelligenten Rechenzentren) der neuen Generation, autonomen Fahrzeugen, medizinischen Geräten sowie in Drohnen und Robotern. Das Angebot von Kalray umfasst Prozessoren sowie Komplettlösungen (elektronische Platinen und Software). 2008 als Abspaltung von CEA ("Commissariat l'énergie atomique et aux énergies alternatives", französisches Kommissariat für Atomenergie und alternative Energien) gegründet, bedient Kalray ein breites Kundenspektrum, darunter Serverhersteller, Hersteller von intelligenten Systemintegratoren und Verbrauchsgütern, einschließlich Autoherstellern. Weitere Informationen finden Sie unter www.kalrayinc.com.

