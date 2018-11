F: Ich bin neu beim Investieren in Fonds. In der Fondsliteratur, die ich mir angesehen habe, listet jeder Fonds seine historische Performance sowie die Performance eines sogenannten Richtwerts oder Benchmarks auf. Was bedeutet das? Wenn es um Investmentfonds geht, bezieht sich ein Richtwert in der Regel auf einen Aktienindex mit ähnlichem Anlageschwerpunkt. Daher kann beispielsweise ein Investmentfonds, der eine Vielzahl von Large-Cap-Aktien besitzt, den S&P 500 als Richtwert verwenden, während ein Fonds, der in Technologieaktien investiert, den S&P North American Technology Sector-Index verwenden könnte. Der Zweck des Performancevergleichs eines Investmentfonds mit einem Richtwert ist es, zu sehen, wie sich dieser Fonds ...

Den vollständigen Artikel lesen ...