Die Baader Bank hat die Einstufung für Dürr nach den Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Gewinnrückgang überrasche angesichts der vorangegangenen Prognoseanpassung des Anlagenbauers nicht, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ansonsten sei das Quartal durch einen etwas schwächer als erwarteten Auftragseingang und robustes Umsatzwachstum bestimmt gewesen. Angesichts der günstigen Bewertung nach dem jüngsten Kurseinbruch hält der Analyst an seiner Kaufempfehlung fest./mf/mis Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2018-11-08/10:03

ISIN: DE0005565204