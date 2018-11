70 Millionen Haushaltsgegenstände können nun weltweit erworben werden, da bei der Wiedereinführung von MonetaryUnit ($MUE), dem größten unabhängigen Marktplatz in Großbritannien, die Akzeptanz von über vierzig Kryptowährungen zur Vorzeigezahlungsmethode wurde.

Kryptomünzen treiben die Weihnachtsstrategie des größten eShops an; 200-Milliarden-Dollar-Kryptowährungsbranche setzt sich beim Online-Shopping auf Flubit.com durch (Photo: Business Wire)

Während das tägliche Handelsvolumen für Kryptowährungen im Oktober auf 15 Mrd. UD-Dollar anstieg, hat die Sommerübernahme (flubit.com) durch MonetaryUnit den weltweit größten integrierten Shopping-Marktplatz für Kryptowährungen gestartet. Am Wichtigsten ist für die Kryptobranche als Ganze, dass dies eine erneute Bestätigung für diejenigen bedeutet, die danach streben, Kryptowährungen zu einer alltäglichen Zahlungsoption zu machen.

Byron Barnard vom Blockchain-Projekt von MonetaryUnit sprach heute über die wichtigsten Herausforderungen, die es zu überwinden gilt, damit Kryptowährungen im alltäglichen Leben Fuß fassen können. "Wir konzentrieren uns darauf, Umgebungen zu schaffen, die für alle zugänglich und frei von dem Stigma sind, dass alles, was mit Blockchain und Kryptowährungen zu tun hat, nur was für Technikbegeisterte ist. Online-Kunden erwarten an der Kasse denselben Bedienkomfort wie sie es derzeit bei Kartenzahlungen gewöhnt sind; in der Vergangenheit war das bei Kryptowährungen in bedarfsgerechtem Umfang nicht möglich. Auf Flubit.com kann man nun einfach einen beliebigen Artikel von einer Vielzahl von Verkäufern auswählen, seine bevorzugte Münze auswählen und mit einigen wenigen Klicks bezahlen. Millionen von alltäglichen Haushaltsgegenständen können mit Kryptowährung und ohne irgendwelche Umstände gekauft werden?.

Flubit.com (ein Marketplatz mit einem ähnlichen Angebot wie Amazon) bringt Tausende von Anbietern zusammen und ermöglicht Nutzern, in einem Warenkorb verschiedene Artikel von mehreren Verkäufern direkt zu kaufen. In der Vergangenheit erlitten Anwendungsfälle von Kryptowährungen Rückschläge in Form von schleppender Akzeptanz durch traditionelle Geschäfte, aber wie Steph Fiala, Chief Operating Officer von Flubit.com, erläutert, gibt es für Verkäufer keinen Schmerzpunkt mehr. "Verkäufer werden nicht wissen, ob sie eine mit Kryptowährung oder mit Fiat-Währung bezahlte Bestellung erhalten. Wo dies erforderlich ist, wird die Währung einer Bestellung, bevor sie an den Verkäufer weitergeleitet wird, durch unsere Technologie automatisch in deren heimische Währung umgerechnet. Verkäufer haben nun risikofreien Zugang zu einer Industrie, die einen Umsatz von 15 Milliarden US-Dollar pro Tag aufweist, das ist ein Vorteil, den ihnen kein anderer Marktplatz bietet".

Flubit.com, ein 8 Jahre altes eCommerce-Unternehmen (und Gewinner des renommierten Web Summit-Wettbewerbs) hat bereits einen Anstieg der Nachfrage von Communities verzeichnet, die ihre Münzen als Zahlungsoptionen hinzugefügt sehen möchten. Bertie Stephens, der CEO von Flubit.com, bemerkt dazu, dass "ein Teil des Flubit.com Shopping-Ökosystems zu sein, Nachfrage nach einer Münze schafft, das Handelsvolumen steigert und infolgedessen auch zu einer Steigerung des Wertes und der zukünftigen Bedeutung einer Münze beiträgt. Jede Community kann sich bewerben und wir ziehen Bewerbungen der Münzen in Betracht, die unserer Meinung nach denselben Ethos erfüllen, wie die eigenen Blockchain- und Kryptotechnologien von MonetaryUnit?.

Seit der Bekanntgabe der Akquisition des Flubit.com Marketplatzes (der im Laufe des letzten Jahres mehr als 3 Millionen Shopper angezogen hat), hat der Wert der eigenen $MUE-Münze von MonetaryUnit eine Wertsteigerung von 37 erfahren. Zu den Münzen, die zu Beginn des Kryptoangebots von Flubit.com zur Verfügung stehen zählen:

BitCoin, BitCoin Cash, Dash, DogeCoin, Ethereum, Ethereum Classic, Komodo, LiteCoin, Ripple XRP, XMR Monero, Beancash, BlackCoin, Bitcoin gold, CloakCoin, Crown, Decred, DigiByte, GameCredits, Groestlcoin, Lisk, MaidSafeCoin, NavCoin, Neo, Namecoin, Nxt, Peercoin, Pura, Qtum, SmartCash, Stratis, Syscoin, TokenPay, Tron, Ubiq, Vertcoin, Waves, NEM, Verge, ZCoin, Zcash und Horizen.

