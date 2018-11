Der große Städtetest der WirtschaftsWoche zeigt, wo es sich am besten leben, arbeiten und investieren lässt. Noch gewinnt München. Doch eine Reihe von Aufsteigern macht durch kluge Politik viel ökonomischen Boden gut.

Der Laudator stockt. Der Titel der Arbeit, die er auszeichnen soll, ist sperrig - und auf Englisch. "Biotechnologically" liest er langsam vom Blatt ab und erwähnt noch irgendetwas mit "Stabilization".

Ein Festsaal im Zentrum von Jena. Die beiden Hochschulen der Stadt haben zu einem Gründer- und Innovationstag eingeladen. Studenten und junge Forscher füllen die Reihen, ein paar Professoren, auch einige Wirtschaftsleute. Gerade läuft die Preisverleihung für herausragende Abschlussarbeiten. Das wichtigste Kriterium: Aus den Forschungsergebnissen sollen Unternehmen einen praktischen Nutzen ziehen können.

Der Laudator erklärt, nun flüssig auf Deutsch, womit sich die Doktorarbeit mit dem anspruchsvollen Titel beschäftigt: Es geht um einen Zement, der bei der Behandlung von Menschen mit Knochenschwund eingesetzt werden kann. Klinisch entwickelt und vermarktet werden soll der bioaktive Stoff nun mit Partnern aus der Industrie.

Aus der Industrie? Was manch ein Forscher als Makel empfindet, gilt in Jena als Standortvorteil: die Nähe der Wissenschaft zur Wirtschaft. "Wir wollen uns gegenseitig beflügeln", sagt Kerstin Rötzler, die das Servicezentrum Forschung und Transfer an der Friedrich-Schiller-Universität leitet. Die Uni beschäftigt spezielle Kundschafter, die bei ihren Forschern nach verwertbaren Erkenntnissen suchen. Auch die nahe Ernst-Abbe-Hochschule hat keine Berührungsängste: Sie sammelt fast 95 Prozent ihrer Drittmittel bei Unternehmen ein.Dank der engen Verbindung zwischen Theorie und Praxis haben sich in Jena viele forschungsintensive Branchen angesiedelt, von der Optik bis zur Gesundheitstechnik. Die Hochschulen verstehen sich auch als Dienstleister für kleine und mittelständische Firmen, die sich keine eigene Forschungsabteilung leisten können. Und die Wissenschaft in der Stadt ist stark: Nirgendwo sonst in Deutschland gibt es, bezogen auf die Einwohnerzahl, so viele Institute aus den Forschungsfeldern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Die Stärke bei den sogenannten MINT-Fächern scheint sich auch ökonomisch auszuzahlen: Jena liegt, was Wirtschaftsdynamik, Jobchancen und Zukunftsperspektiven betrifft, vor allen anderen ostdeutschen Städten. Man könnte auch sagen: Jena ist das München des Ostens.

Zu diesem Ergebnis kommt der große Städtetest von WirtschaftsWoche, ImmobilienScout24 und IW Consult. Die Studie ist der umfangreichste kommunale Leistungstest in Deutschland und vergleicht Standortqualität, Wirtschaftskraft, Lebensumstände und Zukunftsperspektiven aller 71 kreisfreien Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern.

Die Zahlenreihen und Analysen geben einen tiefen Einblick in die ökonomische Hierarchie der deutschen Kommunen. Und was die über 7000 Einzeldaten vor allem zeigen, ist eine außergewöhnliche Dominanz des Südens. Städte aus Bayern und Baden-Württemberg verfügen über die meisten Patentanmeldungen (Stuttgart) und die höchste Akademikerquote (Erlangen). Sie erteilen die meisten Baugenehmigungen (Ingolstadt), bieten die beste Lehrstellenversorgung (Regensburg) und punkten - bezogen auf die Einwohnerzahl - mit den wenigsten Straftaten (Fürth) und der höchsten Aufklärungsquote von Verbrechen (Augsburg).

Der Stern des Südens ist München. Wie in den Vorjahren führt die bayerische Landeshauptstadt auch 2018 das Niveauranking unangefochten an - und verweist Ingolstadt und Stuttgart auf die Plätze zwei und drei. Wie überragend die Wirtschaftskraft Münchens ist, zeigt sich auch daran, dass die Stadt ihre ohnehin guten Werte weiter verbessert hat. Selbst im Dynamikranking liegt München in diesem Jahr vorn (vor Berlin und Ingolstadt). Dort gibt es nicht nur gut bezahlte Jobs, eine hohe Produktivität und das bundesweit höchste Plus bei der Anzahl der hoch Qualifizierten und der Erwerbsquote von Frauen. Wer in München geboren wird, hat statistisch gesehen auch noch die bundesweit höchste Lebenserwartung.

Allerdings gibt es für den Vorsprung keine Ewigkeitsgarantie. München sei nicht uneinholbar, glaubt der Regionalökonom Jens Südekum von der Universität Düsseldorf. Schließlich gelte: "Man kann auch an seinem eigenen Erfolg ersticken." Wenn alles immer teurer, knapper und enger werde, schauten sich Unternehmer und Einwohner früher oder später nach anderen Standorten um. Südekum: "Eine solche Abstimmung mit den Füßen ist langfristig auch in München denkbar."

Aber wohin sollen die Füße tragen? In mehr Orte, als viele zunächst denken. Die Rangliste der WirtschaftsWoche legt offen, wie sich eine Reihe von Städten mit unterschiedlichen Ansätzen langsam, aber sicher nach vorn arbeiten. Sie punkten etwa mit einem klaren Fokus auf Bildung, Forschung und Zukunftsindustrien, mit einem exzellenten Gründungsklima oder weil sie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stark verbessern.So verschieden die Maßnahmen auch sind: Der Standortwettbewerb zwischen den Kommunen verstärkt sich dadurch. All jene Städte ...

