Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303) stellt ihren Aktionären eine höhere Dividende in Aussicht. Wie Konzernchef Stefan Schulte auf einer Bilanzpressekonferenz in Frankfurt mitteilte, sei beabsichtigt, für das Jahr 2018 eine höhere Gewinnbeteiligung auszuschütten. Der im MDAX notierte Konzern hatte in diesem Jahr eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie für das letzte Geschäftsjahr ausbezahlt. Im Vergleich zum Vorjahr ...

